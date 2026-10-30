Canal Historia desentierra los secretos del Imperio Romano con una programación especial

Canal Historia desentierra los secretos de Roma en el Especial Imperio Romano - CANAL HISTORIA

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

El martes 3 de noviembre, a las 22:55 horas, Canal Historia estrena Especial Imperio Romano. La programación, formada por tres documentales, llega para recorrer el ascenso, el esplendor y la caída de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

En este viaje a través del tiempo, la programación especial combina recreaciones históricas, investigaciones arqueológicas y testimonios de especialistas. El ciclo busca ofrecer una perspectiva renovada sobre los hitos militares y políticos que expandieron las fronteras romanas por medio mundo, así como sobre sus conflictos internos.

El especial arranca el 3 de noviembre con Roma: el sueño de un imperio, una miniserie de dos episodios enfocada en trazar el arco completo de la expansión romana, desde los enfrentamientos contra Cartago hasta la consolidación imperial y su caída. La producción revive las vivencias y decisiones de figuras míticas que marcaron el destino de Roma, tales como Julio César, Aníbal, Espartaco, Cleopatra, Marco Aurelio o Atila.

La segunda semana, el 10 de noviembre, el foco se traslada al monumento más icónico de la Ciudad Eterna con Coliseo: la joya de Roma. A lo largo de dos entregas y apoyándose en descubrimientos arqueológicos recientes, el documental explora la arquitectura y la evolución de este anfiteatro, adentrándose en los secretos de los combates de gladiadores o la exhibición de animales exóticos, entre otros temas.

El broche final llega el 17 de noviembre de la mano de Roma, el nacimiento de una superpotencia, una ambiciosa serie de cuatro episodios que se remonta a los orígenes de la capital. Rodada en localizaciones internacionales históricas, como Roma, Pompeya, Sicilia, Francia y Túnez, esta última propuesta profundiza en las guerras contra Cartago, las tensiones de la República y el vertiginoso ascenso político de Julio César para explicar cómo una modesta ciudad se transformó en la potencia dominante del mundo antiguo.