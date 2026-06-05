Ving Rhames repasa desastres trágicos y atroces masacres en Historia Letal - CANAL HISTORIA

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Ving Rhames, actor conocido por sus papeles en películas como Misión Imposible, Pulp Fiction o El Amanecer de los Muertos, presenta la serie documental Historia Letal con Ving Rhames. La producción, que seguirá los acontecimientos más trágicos de la historia, se estrena en Canal Historia de AMC este lunes 8 de junio a las 22:00 horas.

A lo largo de sus 10 episodios, el documental recorre algunos de los desastres naturales más mortíferos, tragedias provocadas por la erupción de volcanes, picaduras de animales salvajes, tsunamis y sucesos meteorológicos letales.

Sin embargo, no todo es ajeno al control humano. De la mano del actor ganador de un Globo de Oro, Historia Letal también hará un recorrido por algunos de los gobiernos más sangrientos, desencuentros bélicos o fallos humanos ligados a la tecnología, entre otras. La serie delimita un mapa de algunos de sucesos e hitos históricos que marcaron el orden mundial, desde desastres naturales hasta masacres propiciadas por el hombre

De hecho, la serie dedica un capítulo a analizar crímenes cometidos por los asesinos en serie más peligrosos de la historia, entre ellos piratas, capos de la droga, sicarios o estafadores homicidas.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL POR TOM HANKS

El pasado 26 de mayo, Canal Historia estrenó, de la mano del mismísimo Tom Hanks, la serie documental Segunda Guerra Mundial. Producción estrenada a motivo del Día de los Caídos, fecha en la que los estadounidenses rinden homenaje a los fallecidos en combate durante conflictos armados.

Compuesta por 20 capítulos en total, la serie documental ofrece "un retrato profundamente humano de cómo el mundo moderno se forjó en el conflicto global".