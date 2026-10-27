Canal Cocina viaja a Michoacán con Verónica Zumalacárregui para desvelar los secretos culinarios del Día de Muertos - CANAL COCINA

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

El sábado 31 de octubre, a las 23:00 horas, Canal Cocina estrena Día de Muertos, un especial conducido por la presentadora Verónica Zumalacárregui que transporta al espectador al estado de Michoacán. El objetivo del viaje es vivir de cerca esta gran tradición mexicana y el papel fundamental que desempeña la comida y tradición gastronómica para honrar la memoria de los seres queridos que ya no están.

Esta conmemoración reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se desarrolla cada año del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante estas jornadas, los hogares mexicanos se llenan de color y aromas para transformar el recuerdo en una verdadera fiesta de la vida, alejando la tristeza del duelo mediante altares, ofrendas y la elaboración de los platos favoritos de los seres queridos fallecidos.

A lo largo de la producción, la periodista recorre diferentes localidades michoacanas para comprobar cómo las recetas tradicionales actúan como el hilo conductor entre generaciones. Hasta siete familias abren las puertas de su intimidad a las cámaras para mostrar cómo mantienen intacto el vínculo familiar hacia sus antepasados.

COCINAR PARA RECORDAR

A lo largo de su recorrido, la presentadora acompaña a los lugareños durante los preparativos previos a las grandes noches de celebración. Las cámaras capturan desde la selección de ingredientes para las ofrendas y la creación de altares hasta la participación en procesiones y emotivas velaciones nocturnas en los cementerios locales.

Entre los momentos más destacados del trayecto, Verónica participa en la elaboración de la tradicional churima en Zirahuén y de un auténtico mole en Tzintzuntzan. Asimismo, viaja a Capula para conocer a una artesana que esculpe una catrina en homenaje a su madre, vive la magia de una velación nocturna en la isla de Janitzio y se adentra en Nuevo San Juan Parangaricutiro para presenciar el Día de los Angelitos, enfocado en los niños fallecidos.

Todo ello sin perder de vista elementos indispensables como el aroma del copal y el color del cempasúchil, completando un mosaico cultural único donde cocinar es, ante todo, un acto de amor y permanencia.