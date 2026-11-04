Can Yaman es el hombre más buscado en el tráler de El laberinto de las mariposas, su primera serie española

Pasión y adrenalina en el tráiler de El laberinto de las mariposas, la primera serie de Can Yaman rodada en España - AMC

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de El laberinto de las mariposas, la primera serie protagonizada por Can Yaman (Pájaro soñador, El Turco) rodada íntegramente en España y en español. La ficción, compuesta por ocho episodios, llegará a AMC+ el 13 de noviembre.

En la serie, Yaman da vida a Kaplan, un agente secreto que se ve obligado a darse a la fuga cuando es falsamente acusado de un asesinato. "Hay indicios de que se está planeando un atentado contra ti", le dice Kaplan al personaje de Andrea Duro en el adelanto, momentos antes de que, efectivamente, reciba un disparo en el pecho.

Este crimen empujará a Kaplan a huir pero, al tiempo que la policía va pisándole los talones, conocerá al personaje de María de Nati, que parece ser la única persona que confía en su inocencia. Sin embargo, las trifulcas del protagonista con la policía pronto salpicarán la vida de ella, que en el tráiler aparece gritando desesperada cuando descubre que su hija está en peligro.

CAN YAMAN, DE LAS TELENOVELAS TURCAS AL THRILLER

El laberinto de las mariposas es la primera serie en español y rodada en España que protagoniza Can Yaman. El actor turco consolidó su fama mundial gracias a la telenovela Pájaro soñador y, en los últimos años, ha impulsado su carrera internacional desde Italia, país donde ha fijado su residencia, encabezando proyectos como la serie Violeta como el mar o Sandokan.

"Un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte de la noche a la mañana en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre, deberá desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado. En mitad de esta carrera contrarreloj descubrirá, además, que el amor puede convertirse en su mayor debilidad... o en su única salvación", reza la sinopsis de la serie.

Completan el reparto Félix Gómez (La Caza), Noa Rollón (Cristo y Rey), Michelle Calvo (Entrevías), Leander Vyvey (Punto Nemo), Paco Tous (La casa de papel), Marta Solaz (Daddy Daughter Trip), Víctor Clavijo (La Frontera), Antonio Gil (Celeste) y Jorge Suquet (Cuando nadie nos ve).

La dirección de la serie corre a cargo de Alberto Ruiz Rojo (Montecristo) e Iñaki Peñafiel (Perdida), con Eduardo Galdo (La Encrucijada) -creador además de la idea original- y Lele Portas (Heridas) como productores ejecutivos. Ángela Obón (4 estrellas) y Daniel Corpas (Cuando nadie nos ve) firman el guion