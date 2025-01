George R.R. Martin tiene buenas noticias de El caballero de los Siete Reinos, nuevo spin-off de Juego de tronos

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off y precuela de Juego de tronos, llegará a Max a finales de 2025. El autor de la saga literaria en la que se basa la franquicia, George R.R. Martin, ha dado ahora más detalles sobre el proyecto, incluyendo una gran noticia para el futuro de la ficción.

En su blog, Martin desveló que la serie llegará a Max "quizá en otoño" de este año. Pero, además, el escritor dejó caer que la serie podría tener una segunda temporada, al desvelar en qué trabajará hasta el lanzamiento del spin-off. "Mientras tanto, pasaremos a La espada leal, la segunda historia de Dunk & Egg. Y una vez que termine Vientos de invierno, tendré que seguir con El héroe del pueblo y todos los demás cuentos que esperan a los muchachos", dijo.

Además, Martin reveló que ya ha visto los seis episodios de El caballero de los Siete Reinos y sus primeras impresiones no pueden ser más esperanzadoras. "Me encantaron. Dunk y Egg siempre han sido mis favoritos y los actores que encontramos para interpretarlos son simplemente increíbles. El resto del elenco también es fantástico", señaló.

"Es la adaptación más fiel que un hombre razonable podría esperar (y todos vosotros sabéis lo increíblemente razonable que soy en ese tema en particular). Los espectadores que buscan acción, y más acción, y solo acción... Bueno, es posible que esto no los satisfaga. Hay una gran escena de lucha, tan emocionante como cualquiera podría pedir, pero esta vez no hay dragones, ni grandes batallas, ni caminantes blancos... Es una pieza de personajes, y se centra en el deber y el honor, en la caballerosidad y todo lo que significa", adelantó.

"Un siglo antes de los hechos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables", apunta la sinopsis oficial de la serie, que estará protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.