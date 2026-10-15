Archivo - En busca de la exclusiva del siglo en el disparatado tráiler de la temporada 2 de The Paper - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

El 6 de noviembre SkyShowtime estrena la segunda temporada de The Paper, la exitosa comedia de los creadores de The Office. La plataforma publicado un tráiler que adelanta las nuevas y disparatadas situaciones a las que se enfrentará el equipo del Toledo Truth Teller en busca de la exclusiva del siglo.

"Hemos vuelto", advierte uno de los personajes al comienzo del alocado avance de casi dos minutos de duración. Tras triunfar en los Ohio Journalism Awards, en los nuevos capítulos la redacción de este histórico periódico del Medio Oeste busca desesperadamente superarse: "Necesitamos más historias premiadas".

Las relaciones personales entre los protagonistas también evolucionarán en esta nueva tanda de episodios. "No se lo digas a los demás", ruega Ned (Domhnall Gleeson) a la encargada de recursos humanos, mientras las imágenes muestran un beso entre él y Mare (Chelsea Frei). Una depilación en plena redacción, una autopsia o un tornado son otros de los desafíos a los que tendrá que hacer frente la singular "familia" del Toledo Truth Teller.

THE PAPER, UNA REDACCIÓN AL ESTILO THE OFFICE

"En la segunda temporada, tras arrasar en los Ohio Journalism Awards, Ned busca una nueva cruzada periodística y se centra en un club privado local, poniendo en riesgo el periódico. Mientras que él y Mare intentan descubrir qué hay detrás de su atracción mutua, Esmeralda lucha por encontrar su lugar y el equipo va madurando poco a poco como periodistas", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Domhnall Gleeson (Star Wars: El despertar de la fuerza o Una cuestión de tiempo) volverá a estar de nuevo a la cabeza de este reparto, formado también por nombres como Sabrina Impacciatore (La pasión de Cristo), Chelsea Frei (The Moodys), Melvin Gregg (The Way Back) o Gbemisola Ikumelo (Brain in Gear).

El elenco lo completan Tim Key, Ramona Young, Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Alex Edelman y Oscar Nuñez. Además, los cocreadores Greg Daniels y Michael Koman, las cabezas detrás de la multipremiada The Office, repiten como productores ejecutivos en esta segunda temporada que verá la luz el próximo 9 de noviembre en SkyShowtime con el estreno de los cuatro primeros episodios.