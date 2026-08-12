Lucy Davis, actriz de The Office, revela que padece un cáncer terminal: "Es muy tarde para la quimio" - NETFLIX

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Lucy Davis, conocida principalmente por interpretar a la recepcionista Dawn Tinsley en la serie original de The Office y a Hilda Spellman en las serie de Netflix Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ha revelado que padece cáncer incurable y asegura que "es tarde para tratarlo con quimioterapia".

A través de su cuenta en Instagram, Davis explicó que le habían diagnosticado cáncer de mama en estadio 4 hace aproximadamente un año y medio, después de descubrir un bulto en uno de sus senos. Para entonces, la enfermedad ya se había extendido a los huesos, provocando metástasis en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas.

Según explicó Davis, la enfermedad era incurable y se encontraba en una fase demasiado avanzada para poder tratarla con quimioterapia. "Por ahora, intento vivir el tiempo que me quede del modo más pleno y divertido posible. Siempre me gusta encontrar algo que aprender incluso de las experiencias negativas que me ocurren. Y el cáncer no ha sido una excepción: he aprendido mucho de todo este proceso, y estoy agradecida por ello", afirmó.

DAVIS QUIERE SEGUIR INTERPRETANDO PAPELES A PESAR DEL CANCER

"Lo que más importante ha sido para mí es el sentido del humor. Les pedí a mis amigos y familiares que bromearan conmigo todo lo posible -algo que, por cierto, se les da muy bien- y, sobre todo, que no me trataran como a una persona enferma. No hay nada que te haga sentir más enfermo que te traten como si lo estuvieras", argumentó la actriz. "Me gustaría seguir trabajando. Todavía puedo hacerlo y, además, actuar es una de las cosas que más feliz me hace en la vida", añadió.

Kiernan Shipka y Miranda Otto, quienes trabajaron con Davis en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, mostraron todo su apoyo a la actriz en Instagram. "Te quiero muchísimo, Lucy", escribió Shipka.

"Lucy, te quiero. Eres extraordinaria en todos los sentidos. Nos vemos muy pronto", afirmó Otto, mientras que Melissa Joan Hart, quien había interpretado anteriormente a Sabrina en la comedia televisiva de los 90, elogió a Davis por su manera de afrontar el cáncer. "Tu forma de afrontar todo esto es inspiradora. Te envío todo mi cariño, mis oraciones y un abrazo enorme. ¡Y un poquito de magia para que ocurra un milagro!", aseveró.

Asimismo, entre otras muchas celebridades que han mostrado su afecto y apoyo a Davis se encuentran Sarah Paulson, Stephen Moyer y Edgar Wright. "Te quiero, Lucy. Siempre. Nos vemos muy pronto", escribió el director de Zombies Party, filme estrenado en 2004 en el que participó la actriz.