Buenas noticias para la temporada 3 de El agente nocturno

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

La producción de la tercera temporada de El agente nocturno ya ha arrancado. Renovada antes incluso del estreno de su segunda entrega, la serie protagonizada por Gabriel Basso comenzó la grabación de los nuevos capítulos a finales del pasado año en Estambul. Ahora, con la segunda temporada ya disponible en Netflix, lo que los fans se preguntan es cuándo podrán disfrutar de la próxima tanda de episodios, algo que ha abordado una de las estrellas de la ficción, Amanda Warren.

"Siempre que, como espectadora de televisión, veo algo que me encanta, espero que se repita el año que viene o, al menos, dentro de un año. No todas las plataformas de streaming tienen la misma estructura, pero a veces emiten semanalmente y a veces digo: 'Vale, a partir del episodio final, ¿el año que viene en la misma fecha?'", explicó la actriz en declaraciones a The Direct, tras ser preguntada sobre la fecha de estreno aproximada de la próxima temporada de El agente nocturno.

"Así que siempre espero que el año que viene en la misma fecha. Puedo decirte que El agente nocturno se rodó en las mismas fechas el año pasado, así que vamos bien de tiempo", añadió Warren, dando a entender que, por el momento, la producción se desarrolla acorde al calendario previsto.

Teniendo en cuenta estos comentarios y el hecho de que la primera temporada de la serie aterrizó en Netflix en marzo de 2023 y la segunda, en enero de 2025, cabría esperar que la tercera se estrene en algún punto del primer trimestre de 2026.

Por otro lado, la intérprete reveló que el creador de la ficción, Shawn Ryan, "está muy emocionado con esta temporada que se avecina" y que el protagonista, Gabriel Basso, "está muy contento con lo que ha hecho". "Estoy feliz por la serie y por haber hecho mi contribución en la segunda temporada", expresó Warren, que no confirmó si su personaje, Catherine Weaver, regresaría o no en la temporada 3.

"Está abierto", dijo la actriz, refiriéndose tanto a la vuelta de Catherine como al desenlace de la segunda entrega de la ficción. "Lo que sí puedo decirte, y garantizarte, es que la tercera temporada de El agente nocturno está muy avanzada, y que El agente nocturno se está rodando, eso es lo que puedo decir", reiteró.