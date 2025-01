¿Habrá temporada 3 de El agente nocturno en Netflix?

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El agente nocturno ha regresado a Netflix con su segunda temporada. Tras convertirse en uno de los títulos más exitosos de la plataforma con su estreno en 2023, los fans ya se preguntan si la serie protagonizada por Gabriel Basso sumará más episodios.

Netflix ya ha confirmado que El agente nocturno tendrá una tercera temporada, y es que renovó la ficción incluso antes del lanzamiento de la segunda entrega. "Hemos trabajado duro escribiendo la temporada 3 para ofrecer más aventuras de acción de Peter Sutherland a nuestra audiencia", declaró el creador Shawn Ryan a Tudum.

Tal como ha revelado Netflix, la producción de la temporada 3 ya ha arrancado en Estambul, y en algún punto de 2025 también pasará por Nueva York. Además de Basso, los nuevos episodios contarán en su reparto con David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer, Genesis Rodriguez, Callum Vinson y Suraj Sharma.

Por el momento, la plataforma no ha fijado la fecha de lanzamiento para la temporada 3. Dado que el rodaje ya está en marcha, es posible que los nuevos capítulos lleguen en 2026.

En una entrevista con GamesRadar+, Basso adelantó que la tercera entrega ofrecerá "la apertura más fuerte de todas las temporadas". "No me encanta actuar, sinceramente, no estoy realmente entusiasmado con este negocio, pero estoy muy entusiasmado con la temporada 3. Creo que el equipo en Estambul fue increíble. Las cosas que pudimos filmar allí han sido una locura. Hago algunas escenas de acción que no puedo creer que Netflix haya aprobado", dejó caer.

"La acción fue una locura. Si clasifico las tres temporadas por sus aperturas, esta es nuestra apertura más fuerte de todas las temporadas. Y eso es solo en un episodio, ni siquiera hemos terminado con el segundo, es una locura", agregó el actor.