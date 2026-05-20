Explosión anime en Disney+ con Dragon Ball, Oliver y Benji, Naruto y muchos más - NARUTO MOVIE PRODUCTION / TV TOKYIO/COMEDY CENTRAL

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las series más icónicas anime llegarán a Disney+. Durante los próximos meses, la plataforma incorpora títulos, tanto en versión original como doblados al castellano, como Naruto, Dragon Ball, Campeones: Oliver y Benji o My Hero Academy.

La gran apuesta por el anime de Disney+ arranca con la temporada 2 de Jujutsu Kaisen, que ya está disponible, mientras que la primera entrega llegará este miércoles 21 de mayo.

Además de Jujutsu, que sigue los pasos de un chico que se convirtió en una maldición para acabar con otra maldición, entre las nuevas incorporaciones destacan las siguientes:

Itadakimasu 🫕 ¿Que si quiero ver anime dices?



Jujutsu Kaisen Temporadas 1 y 2 (21 de mayo)

Dorohedoro Temporadas 1 y 2 (22 de mayo)

Dragon Ball Super (31 de mayo)

Dragon Ball Super: Super Hero (19 de junio)

My Hero Academia Temporadas 1 y 2 (19 de junio) — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 20, 2026

DOROHEDORO

La serie cuenta la historia de Caimán, un humano que no recuerda cómo un hechizo mágico transformó su cabeza en la de un lagarto. Todos los episodios de la temporada 1 y 2 llegan el 22 de mayo con los episodios del 1 al 8 disponibles. A partir del octavo, llegará nuevos episodios cada semana.

DRAGON BALL SUPER Y DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Dragon Ball Super es la continuación oficial de la historia de Dragon Ball. Tras derrotar a Majin Boo, Goku y sus amigos viven en paz, pero una nueva amenaza acecha... La serie llega el 31 de mayo a Disney+.

Será el 19 de junio cuando los androides se enfrentan a los héroes de la Tierra, llevando a Piccolo y Gohan a nuevos límites con la película Dragon Ball Super: Super Hero.

MY HERO ACADEMIA

El fenómeno cuenta la historia de Izuku, un joven sin poderes en un mundo donde todos nacen con un Don que se matricula en una academia de héroes para perseguir su sueño de convertirse en uno. Las temporadas 1 y 2 llegan el 19 de junio a la plataforma.

NARUTO Y NARUTO SHIPPUDEN

Los fans del clásico shonen que sigue la historia de Naruto Uzumaki, de la Aldea Oculta entre las Hojas, tendrán que esperar un poco más. Tanto la épica aventura ninja como Naruto Shippuden, la continuación de la historia, se estranarán próximamente a Disney+.

CAMPEONES: OLIVER Y BENJI

El icono generacional que popularizó el anime deportivo en los años 80 e inspiró a futbolistas como Iniesta, Fernando Torres o Messi, llegará en los próximos meses al servicio de streaming.

GUARDIANES DE LA NOCHE: KIMETSU NO YAIBA

El fenómeno reciente que ha elevado las expectativas de calidad y popularidad del anime a nivel mundial llega próximamente a Disney+.

YU-GI-OH!

A Yugi y a sus mejores amigos Joey, Tristan y Téa les encanta el nuevo juego que está arrasando en todo el país: ¡Duel Monsters! Las temporadas 1, 2 y 3 llegan también próximamente.

STAR WARS: VISIONS PRESENTA - LA JEDI NÚMERO 9

El primer título de Star Wars: Visions Presents, se estrenará en Disney+ próximamente.

THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS TEMPORADA 1

La adaptación al anime de la serie de novelas Though I Am an Inept Villainess de Satsuki Nakamura, también formará parte del catálogo de títulos de anime.

UNDEAD UNLUCK WINTER ARC

Dinsey+ ofrecerá próximamente el especial dirigido por Sunghoo Park Undead Unluck Winter ARC.