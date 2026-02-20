Oliver y Benji son ahora Tsubasa y Genzo Wakabayashi: el cambio de nombres en Campeones divide a los fans: "Qué bajón"

Adiós Oliver y Benji; Hola Tsubasa y Genzo Wakabayashi: el cambio de nombres en Campeones divide a los fans: "Qué bajón" - ANIMEBOX
MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -
"Allá van con el balón en los pies, y ninguno los podrá detener..." Y el estadio volverá a vibrar de la emoción, porque, efectivamente, los magos del balón, Oliver y Benji regresan con una nueva serie: Captain Tsubasa 2018, la cual no está exenta de un controvertido cambio. Los fans dejarán de vitorear por sus nombres a los personajes creados por Yoichi Takahashi en su doblaje al castellano para recibirlos a partir de ahora como en la versión original japonesa: Tsubasa Ozora (Oliver) y Genzo Wakabayashi (Benji), lo que para algunos ha supuesto "un bajón".
"En el nuevo doblaje de 'Captain Tsubasa' (Campeones) han cambiado los nombres de Oliver Atom y Benji Price por Tsubasa Ozora y Genzo Wakabayashi", ha anunciado en X Lo más viral. Sin embargo, tal y como ha confirmado Selecta Visión en sus redes, el hecho de que pasen a llamarse Tsubasa y Wakabayashi en el doblaje al castellano Captain Tsubasa 2018, que ya está disponible en AnimeBox, responde petición expresa de Takahashi.
Como era de esperar, la decisión del cambio en los nombres del dúo protagonista de Campeones: Oliver y Benji ha ocasionado un acalorado debate que ha dividido a los fans, y mientras muchos han expresado en redes su disconformidad e indignación, otros consideran que ya tardaba en realizarse.
SIEMPRE SERÁN OLIVER ATOM Y BENJI PRICE
"Que bajón me ha pegado. Tendrían que mantener los nombres clásicos que usamos en España. Siempre serán Oliver Atom y Benji Price", expresa un tuitero.
"Pues muy mal, deberían de dejar el doblaje como estaba cuando salió la serie original. Entre otras cosas porque no tiene sentido a estas alturas usar los nombres japoneses de la serie", sentencia un fan.
"En lo personal es complicado, una cosa es dejar a Goku o Naruto que son nombres más simples, pero los nombres de Captain Tsubasa son tan japoneses que cuesta incluso pronunciarlos y como Wakabayashi yo simplemente ni me acuerdo de los nombres de los personajes", argumenta un tuitero.
"¿Cómo que ahora no va a ser Benji pantera Prais!!???, exclama un internauta que no da crédito al cambio de los nombres de los protagonistas.
"La verdad, no identifico a Benji sin la voz de Pepe Carabias. No es que el actor nuevo lo haga mal, es que estoy muy acostumbrada y tengo cariño especial a la voz de Pepe. A Oliver niño lo identifico con la voz de Teresa Acaso y de adulto con la de Saudinos", comenta otro.
"Yo crecí con la serie de Oliver y Benji en castellano, pero sinceramente me parece correcto que usen sus nombres originales y términos en esta nueva serie, porque todo su contexto no es sólo el fútbol sino la cultura de Japón", expone un fan.
"POR FIN LOS NOMBRES ORIGINALES JAPONESES"
"Se le llama 'adaptar correctamente un producto', que en los 80s/90s hacían lo que querían y lo adaptaban todo a lo loco, con cambios de nombres, openings, endings, canciones inventadas, o cosas como cambiar el audio al japones cuando pegan gritos, entre otras cosas", comenta un internauta con sorna.
"Supongo que es lo correcto, pero yo al haberlo visto de niño como Oliver y Benji, dudo que me guste ni, aunque me fuerce a ello", argumenta un incondicional del anime.
"Por fin los nombres originales japoneses. Lo que les ha costado darse cuenta de la tontería que es cambiarlos. Solo les falta pronunciarlos un poco mejor y joya de doblaje", admite sin pena un seguidor de Oliver y Benji que está a favor del cambio.
"A mi serie original doblada de toda la vida que no me lo quiten, esto suena horrible, no por doblaje sino porque no pega ni con cola", clama otro.
"Aquí siempre serán Oliver y Benji", afirma un nostálgico de Campeones.
"Que quereis que os diga, yo me quedo siempre con su doblaje de toda la vida, y cuyo doblaje nos emitió Telecinco tu pantalla amiga en los años 90 cuando nos emitían Oliver y Benji los magos del balón", respalda un fan.
"Llámalos como quieras, van a ser Oliver y Benji hasta el día en que me muera", continúa un internauta.
"Ha tardado en llegar pero que bien. Eso de que tengan nombres occidentales y no "japoneses era raro. En España solo lo mantuvieron porque hay mucho polla vieja con la nostalgia de mierda", afirma un tuitero.
"Al fin, 40 años fumando esos nombres de mierda que les habían puesto", concluye otro.