Oliver y Benji son ahora Tsubasa y Genzo Wakabayashi: el cambio de nombres en Campeones divide a los fans: "Qué bajón"

Adiós Oliver y Benji; Hola Tsubasa y Genzo Wakabayashi: el cambio de nombres en Campeones divide a los fans: "Qué bajón" - ANIMEBOX

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

"Allá van con el balón en los pies, y ninguno los podrá detener..." Y el estadio volverá a vibrar de la emoción, porque, efectivamente, los magos del balón, Oliver y Benji regresan con una nueva serie: Captain Tsubasa 2018, la cual no está exenta de un controvertido cambio. Los fans dejarán de vitorear por sus nombres a los personajes creados por Yoichi Takahashi en su doblaje al castellano para recibirlos a partir de ahora como en la versión original japonesa: Tsubasa Ozora (Oliver) y Genzo Wakabayashi (Benji), lo que para algunos ha supuesto "un bajón".

"En el nuevo doblaje de 'Captain Tsubasa' (Campeones) han cambiado los nombres de Oliver Atom y Benji Price por Tsubasa Ozora y Genzo Wakabayashi", ha anunciado en X Lo más viral. Sin embargo, tal y como ha confirmado Selecta Visión en sus redes, el hecho de que pasen a llamarse Tsubasa y Wakabayashi en el doblaje al castellano Captain Tsubasa 2018, que ya está disponible en AnimeBox, responde petición expresa de Takahashi.

🚨 En el nuevo doblaje de "Captain Tsubasa" (Campeones) han cambiado los nombres de Oliver Atom y Benji Price por Tsubasa Ōzora y Genzo Wakabayashi pic.twitter.com/MDUimDhC9u — LO + VIRAL (@SuperViiral) February 18, 2026

Como era de esperar, la decisión del cambio en los nombres del dúo protagonista de Campeones: Oliver y Benji ha ocasionado un acalorado debate que ha dividido a los fans, y mientras muchos han expresado en redes su disconformidad e indignación, otros consideran que ya tardaba en realizarse.

SIEMPRE SERÁN OLIVER ATOM Y BENJI PRICE

"Que bajón me ha pegado. Tendrían que mantener los nombres clásicos que usamos en España. Siempre serán Oliver Atom y Benji Price", expresa un tuitero.

Que bajón me ha pegado. Tendrían que mantener los nombres clásicos que usamos en España.

Siempre serán Oliver Atom y Benji Price ✊️ — Arturo (@ArtthurDr) February 18, 2026

"Pues muy mal, deberían de dejar el doblaje como estaba cuando salió la serie original. Entre otras cosas porque no tiene sentido a estas alturas usar los nombres japoneses de la serie", sentencia un fan.

Pues muy mal, deberían de dejar el doblaje como estaba cuando salió la serie original.

Entre otras cosas porque no tiene sentido a esta alturas usar los nombres japoneses de la serie. — Gogeta 90'S (@GogetaRM) February 19, 2026

"En lo personal es complicado, una cosa es dejar a Goku o Naruto que son nombres más simples, pero los nombres de Captain Tsubasa son tan japoneses que cuesta incluso pronunciarlos y como Wakabayashi yo simplemente ni me acuerdo de los nombres de los personajes", argumenta un tuitero.

En lo personal es complicado una cosa es dejar Goku o Naruto que son nombres mas simples pero los nombres de Captains Tsubasa son tan japoneses que cuesta incluso pronunciarlos y como wakabayashi yo simplemente ni me acuerdo de los nombres de los personajes — rodga (@evilkratosesta) February 18, 2026

"¿Cómo que ahora no va a ser Benji pantera Prais!!???, exclama un internauta que no da crédito al cambio de los nombres de los protagonistas.

Como que ahora no va a ser Benji pantera Prais!!!??? — Majjin81 (@Majjinn81) February 18, 2026

"La verdad, no identifico a Benji sin la voz de Pepe Carabias. No es que el actor nuevo lo haga mal, es que estoy muy acostumbrada y tengo cariño especial a la voz de Pepe. A Oliver niño lo identifico con la voz de Teresa Acaso y de adulto con la de Saudinos", comenta otro.

La verdad, no identifico a Benji sin la voz de Pepe Carabias. No es que el actor nuevo lo haga mal, es que estoy muy acostumbrada y tengo cariño especial a la voz de Pepe.

A Oliver niño lo identifico con la voz de Teresa Acaso y de adulto con la de Saudinos. — Salmoreja3D (@Salmoreja3D) February 18, 2026

"Yo crecí con la serie de Oliver y Benji en castellano, pero sinceramente me parece correcto que usen sus nombres originales y términos en esta nueva serie, porque todo su contexto no es sólo el fútbol sino la cultura de Japón", expone un fan.

Yo crecí con la serie de Oliver y Benji en castellano, pero sinceramente me parece correcto que usen sus nombres originales y términos en esta nueva serie, porque todo su contexto no es sólo el fútbol sino la cultura de Japón. — Francisco Sallago (@fransallago) February 19, 2026

"POR FIN LOS NOMBRES ORIGINALES JAPONESES"

"Se le llama 'adaptar correctamente un producto', que en los 80s/90s hacían lo que querían y lo adaptaban todo a lo loco, con cambios de nombres, openings, endings, canciones inventadas, o cosas como cambiar el audio al japones cuando pegan gritos, entre otras cosas", comenta un internauta con sorna.

Se le llama "adaptar correctamente un producto", que en los 80s/90s hacían lo que querían y lo adaptaban todo a lo loco, con cambios de nombres, openings, endings, canciones inventadas, o cosas como cambiar el audio al japones cuando pegan gritos, entre otras cosas😆 — Dajack (@Dajack87) February 18, 2026

"Supongo que es lo correcto, pero yo al haberlo visto de niño como Oliver y Benji, dudo que me guste ni, aunque me fuerce a ello", argumenta un incondicional del anime.

Supongo que es lo correcto pero yo al haberlo visto de niño como Oliver y Benji, dudo que me guste ni aunque me fuerce a ello. — Krienth (@Krienth) February 19, 2026

"Por fin los nombres originales japoneses. Lo que les ha costado darse cuenta de la tontería que es cambiarlos. Solo les falta pronunciarlos un poco mejor y joya de doblaje", admite sin pena un seguidor de Oliver y Benji que está a favor del cambio.

Por fin los nombres originales japoneses. Lo que les ha costado darse cuenta de la tontería que es cambiarlos. Solo les falta pronunciarlos un poco mejor y joya de doblaje. — CapturedLeek27 (@CapturedLeek27) February 19, 2026

"A mi serie original doblada de toda la vida que no me lo quiten, esto suena horrible, no por doblaje sino porque no pega ni con cola", clama otro.

A mi la serie original doblada de toda la vida que no me lo quiten, esto suena horrible, no por doblaje sino porque no pega ni con cola. — Angel Almiron Otero (@angelpinchito2) February 18, 2026

"Aquí siempre serán Oliver y Benji", afirma un nostálgico de Campeones.

Aquí siempre serán Oliver y Benji ❤️ — 🎙️ David Bernad (Berni) 🦇 (@bernilost) February 19, 2026

"Que quereis que os diga, yo me quedo siempre con su doblaje de toda la vida, y cuyo doblaje nos emitió Telecinco tu pantalla amiga en los años 90 cuando nos emitían Oliver y Benji los magos del balón", respalda un fan.

Que quereis que os diga, yo me quedo siempre con su doblaje de toda la vida, y cuyo doblaje nos emitió telecinco tu pantlla amiga en los años 90 cuando nos emitian oliver y benji los magos del balón. — Carlos (@Carlos24769465) February 19, 2026

"Llámalos como quieras, van a ser Oliver y Benji hasta el día en que me muera", continúa un internauta.

llámalos como quieras, van a ser oliver y benji hasta el día en que me muera https://t.co/DjVFEmmy02 — Wani_Games92 (@Wani_Games92) February 18, 2026

"Ha tardado en llegar pero que bien. Eso de que tengan nombres occidentales y no "japoneses era raro. En España solo lo mantuvieron porque hay mucho polla vieja con la nostalgia de mierda", afirma un tuitero.

Ha tardado en llegar pero que bien. Eso de que tengan nombres occidentales y no japoneses era raro. En España solo lo mantuvieron porque hay mucho polla vieja con la nostalgia de mierda 🤡🤡🤡 — Paul (@Paulaner_man) February 18, 2026

"Al fin, 40 años fumando esos nombres de mierda que les habían puesto", concluye otro.