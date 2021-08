Bob Odenkirk actualiza su estado de salud tras su problema cardiaco: "Me va genial"

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Bob Odenkirk, actor protagonista de Better Call Saul, fue hospitalizado tras sufrir un colapso en el rodaje de la serie el pasado 27 de julio. El actor de 58 años estaba filmando la sexta y última temporada de la ficción cuando se desmayó y perdió el conocimiento.

Ahora el intérprete ha actualizado cuál es su estado de salud a través de un tuit en el que calma a los fans y anuncian que se encuentra mucho mejor.

"Me va genial, he tenido mi propio ¡Qué bello es vivir! esta semana con gente insistiéndome en que hago del mundo un lugar un poco mejor", ha explicado el intérprete en su publicación.

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable!