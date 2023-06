Black Mirror 6x01: La historia real detrás de Joan es horrible

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 6 de Black Mirror comienza con Joan es horrible. El episodio sigue a una mujer que descubre que una plataforma de streaming ha hecho una serie sobre su vida, lo que provoca que pierda a su pareja y su trabajo. Charlie Brooker, creador de la ficción, ha revelado en qué se inspiró para escribir el capítulo, que está basado parcialmente en una historia real.

"Me puse a pensar si había alguna historia sobre una mujer normal que llega a la portada del periódico. Ella es el artículo principal en las noticias, no porque esté involucrada en un escándalo terrible o porque haya hecho algo heroico, sino porque es el personaje principal del día, a sus compañeros de trabajo no les gusta la forma en que mastica la comida o algo sin importancia como eso. No sé cuál es la historia, pero es una situación divertida. Había otra idea que tenía que ver con el Deepfake generado por inteligencia artificial. Pero no sabía qué hacer con ninguna de estas ideas. Así que tenía una idea, pero no tenía una historia", relató Brooker a Metro sobre su idea inicial.

"Y, entonces, vi The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, que es una dramatización de la vida de Elizabeth Holmes y la historia de Theranos. La estaba viendo con mi mujer y comentábamos que parecía que había ocurrido ayer, pero ya había una serie", agregó.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes es una serie que se estrenó en 2022 en Disney+. La ficción narra la historia de Elizabeth Holmes, que en 2003, cuando tenía 19 años, fundó la empresa Theranos. Para 2015, Holmes era la mujer más joven y rica de Estados Unidos según Forbes. Sin embargo, una investigación reveló que la empresa había engañado a los inversores para que recaudaran 700 millones de dólares para financiar tecnología que en realidad no era capaz de producir. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Holmes y al director de operaciones, Ramesh Balwani, en 2018, y ambos fueron condenados por fraude.

La historia de Holmes primero se convirtió en podcast de la mano de ABC, que lanzó un formato titulado The Dropout en 2019. Posteriormente, vio la luz The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, ficción creada por Elizabeth Meriwether y en la que Amanda Seyfried encarna a la protagonista.

Esta recreación de la vida de Holmes inspiró a Brooker para dar forma a Joan es horrible. "Estaba viendo la serie y pensé: 'Oh, esto es una dramatización. Es una historia mejor'. Y luego ya puedes añadir el Deepfake y la inteligencia artificial", comentó a NME.

Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney y Ben Barnes protagonizan Joan es horrible. El capítulo está dirigido por Ally Pankiw.