Charlie Brooker intentó escribir un capítulo de Black Mirror con ChatGPT y el resultado fue desastroso

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

El 15 de junio Netflix lanzará la temporada 6 de Black Mirror. La entrega constará de cinco capítulos y Charlie Brooker, creador de la ficción, ha desvelado que intentó escribir uno de los episodios con la ayuda de ChatGPT.

Brooker ha concedido una entrevista a Empire en la que ha hablado de su experiencia con ChatGPT. "He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir 'generar episodio de Black Mirror' y aparece algo que, a primera vista, parece plausible, pero, a segunda vista, es una mierda. Lo único que hace es buscar todas las sinopsis de los episodios de Black Mirror y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, dices 'Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí'", contó.

Sin embargo, el acercamiento de Brooker a la inteligencia artificial demostró, al igual que Black Mirror, que el problema no es la tecnología en sí, sino el uso que se hace de ella. "Sabía que había escrito muchos episodios en los que alguien dice '¡Oh, he estado dentro de un ordenador todo el tiempo!'. Entonces pensé: 'Voy a descartar cualquier noción de lo que creo que es un episodio de Black Mirror'. No tiene sentido tener una serie de antología si no puedes romper tus propias reglas", expuso.

La temporada 6 de Black Mirror tendrá cinco capítulos. El primero es Joan is awful, dirigido por Ally Pankiw. "Una mujer normal se sorprende cuando descubre que una plataforma de streaming ha estrenado una prestigiosa adaptación televisiva de su vida en la que es interpretada por la estrella de Hollywood Salma Hayek", reza la sinopsis, que además de la actriz mexicana, cuenta en su elenco con Annie Murphy, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney y Ben Barnes.

El segundo episodio, Loch Henry, gira en torno a una pareja que viaja a un tranquilo pueblo escocés para comenzar a trabajar en un documental sobre la naturaleza, pero se ven atraídos por una jugosa historia local. Samuel Blenkin, Myha'la Herrold, Daniel Portman, John Hannah y Monica Dolan encabezan el elenco de la entrega, dirigida por Sam Miller.

Beyond the Sea es el tercer capítulo, está dirigido por John Crowley y protagonizado por Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton y Rory Culkin. "En un 1969 alternativo, dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología lidian con las consecuencias de una tragedia inimaginable", apunta la sinopsis.

Uta Briesewitz dirige Mazey Day, capítulo cuya protagonista es una estrella que es perseguida por los paparazzi. Zazie Beetz, Clara Rugaard y Danny Ramirez conforman el reparto. El quinto y último capítulo es Demon 79, dirigido por Toby Haynes y con Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley y David Shields. "Norte de Inglaterra, 1979. A una asistente de ventas se le dice que debe cometer actos terribles para evitar un desastre", señala la descripción de la trama.