Tremendo agujero de guión en la temporada 6 de Black Mirror

Tras un parón de cuatro años, Black Mirror regresó a Netflix con su temporada 6 el pasado 15 de junio. La nueva entrega consta de cinco episodios y en el tercero los fans han detectado un llamativo agujero de guion.

El episodio 6x03, titulado Beyond the Sea, sigue a dos astronautas que pueden proyectar su conciencia en versiones robóticas de sí mismos que viven en la Tierra mientras su cuerpo humano todavía está en el espacio exterior, y solo regresan a la nave para exámenes físicos o si hay un problema técnico.

La original premisa ha llevado a los fans a plantearse una cuestión clave. "Si se pudiera hacer un robot perfecto de una persona, ¿por qué enviarían a la persona al espacio, pero mantendrían al robot en la Tierra?", se preguntó un usuario en Twitter.

in the beyond the sea ep of black mirror season 6... if a perfect robot situation could be made of a person WHY would they send the person to space but keep the robot thing on earth ✨ pic.twitter.com/0ydQrsPR74 — jo j o jo josie (@starcrxssd) June 16, 2023

"Exactamente lo que pensé tras cinco minutos del episodio", contestó otro tuitero.

my exact thoughts 5 minutes into the episode. — Paris Vega (@parisvega) June 18, 2023

"Acabo de ver el episodio Beyond The Sea de Black Mirror. ¿Por qué no envían las réplicas de robot al espacio y dejan a los humanos en la Tierra? Entonces esta situación nunca hubiera pasado", planteó otro espectador.

"Pregunta de Beyond the Sea de Black Mirror... No he terminado el episodio, pero, ¿por qué, si pasan la mayor parte de su tiempo en la Tierra, sus réplicas de robots están en la Tierra y no en el espacio? Dado que parecen funcionar de la misma manera, ¿por qué no enviar los robots al espacio entonces?", apunta otro tuit.

Black Mirror Beyond the Sea question… I’m not done with the episode, but WHY, if they spend majority of their time on earth, would their robot replicas be on earth and not in space? Since they seem to fully function just the same, why not send the robots to space then? 🤔 El elemento que conecta todas las temporadas de Black Mirror June 21, 2023

A raíz de estas críticas, algunos fans de la serie han compartido sus teorías. "Es bastante obvio. Si gastas miles de millones en una misión espacial y el enlace falla de alguna manera, no hay forma de continuar la misión y todo el dinero se pierde. Si el enlace falla en la Tierra, al menos puedes continuar la misión", opinó un usuario.

It's pretty obvious. If you spend billions on a space mission and the link somehow fails you have no way of continuing the mission and all money lost. If the link fails on Earth at least you can continue the mission. — Peter Cardinale (@The_FantasyGold) June 17, 2023

Otro tuitero apuntó que quizá los robots no eran aptos para ir al espacio, a juzgar por algo que hacen los humanos en un momento del episodio. "Recuerdo que se quitaron todas las cosas de metal de su cuerpo antes de salir de la nave", expone una publicación.

I remember they remove all the metal things on their body before going outside their ship — The Addiction Demon (@Heetan_ugh) June 17, 2023

"De hecho, en el episodio dicen que el objetivo de la misión es comprobar los efectos de estar en el espacio en el cuerpo humano", recordó un internauta.

they actually say in the episode that the point of the mission is to track the effects of being in space on the human body lol https://t.co/sroJghMEXk — dark & twisty | grieving succ finale (@henrymwinterr) June 17, 2023

Charlie Brooker, creador de la serie, está detrás del guion de Beyond the Sea. John Crowley dirige la entrega, protagonizada por Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton y Rory Culkin.