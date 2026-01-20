Billy Bob Thornton confirma su futuro en Landman tras el final de la temporada 2 - SKYSHOWTIME

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Billy Bob Thornton protagoniza junto a Demi Moore Landman, la serie creada por Taylor Sheridan y Christian Wallace, dando vida a Tommy Norris, un ejecutivo especializado en la industria del petróleo y el gas. El oscarizado actor ha salido a desmentir los rumores sobre su posible salida de la ficción, que en España puede verse a través de SkyShowtime, y que tras el cierre de su segunda temporada ha sido renovada para una tercera entrega.

"Hay una información generada por IA que dice que Demi [Moore] y yo somos pareja ahora, y otro que asegura que voy a dejar la serie. No tienen nada que ver con la realidad", aseguró Thornton a USA Today. "Ha sido genial trabajar con Sam [Elliott], y me encanta hacer la serie. Estaré aquí mientras dure. Si son cinco años, fenomenal. Si son seis, allí estaré", añadió el actor.

Cabe recordar, por un lado, que Elliott, quien ya había trabajado con Sheridan en 1883, una de las precuelas de Yellowstone en la que Thornton apareció en uno de los capítulos, interpretó en la temporada 2 de Landman a T.L., el padre de Tommy. Por otro lado, este último fue relevado de su cargo como presidente de M-Tex Oil en el penúltimo episodio. En cuanto a la tercera entrega de la ficción, tiene previsto arrancar con su rodaje esta primavera.

"Ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, Landman es una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. La serie se basa en el destacado podcast de 11 episodios 'Boomtown'. Landman es una historia de clases, con matones y multimillonarios salvajes que impulsan un boom tan grande que está cambiando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica", reza la sinopsis oficial de la serie.

Creada por Sheridan y Wallace, además de Thornton y Moore, Landman también incluye en su elenco a Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, James Jordan, Mark Collie y Paulina Chávez, entre otros.