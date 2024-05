Stephen King flipa con una película española "maldita"

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Gracias al streaming, cualquier producción puede llegar a una audiencia global y convertirse inesperadamente en un éxito mundial. Esto es lo que ha ocurrido con La mesita del comedor, cinta española de terror dirigida por Caye Casas que ha conquistado a Stephen King.

El escritor alabó el largometraje a través de Twitter. "Hay una película española llamada La mesita del comedor en Amazon Prime y Apple+. Supongo que nunca, ni una sola vez en toda tu vida, has visto una película tan negra como esta. Es horrible y también terriblemente divertida. Piensa en el sueño más oscuro de los hermanos Coen", apuntó.

There's a Spanish movie called THE COFFEE TABLE on Amazon Prime and Apple+. My guess is you have never, not once in your whole life, seen a movie as black as this one. It's horrible and also horribly funny. Think the Coen Brothers' darkest dream.