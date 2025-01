Bestial tráiler final de 'Attack on Titan: The Last Attack' antes de su estreno en cines

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 13 de febrero aterrizará en cines, de la mano de Sony Pictures y Crunchyroll, Attack on Titan: The Last Attack, el esperado desenlace del mítico anime. Y ahora ya ha salido un bestial tráiler de esta cinta basada en el célebre manga de Hajime Isayama, con la humanidad luchando a muerte contra los monstruosos titanes para sobrevivir.

Las imágenes arrancan con los humanos siendo pisoteados y arrasados por los crueles titanes. "Solo nos queda luchar", se escucha decir a una voz en off antes de mostrar a su protagonista, Eren Yeager, un joven que busca vengarse de estos implacables y monstruosos seres que destruyeron la ciudad donde vivía y mataron a su madre.

Así, años después de unirse a la Tropa de Reconocimiento, Eren se enfrenta a un enemigo mortal y acaba adquiriendo una habilidad especial que revela una nueva verdad sobre el mundo que conoce. "Somos la Tropa de Reconocimiento. Los de nuestro regimiento no saben rendirse", clama Yeager mientras se lanza sin pensarlo dos veces contra uno de los colosales titanes para derrotarlo.

Sin embargo, Eren no estará solo en su lucha contra los titanes. Sus camaradas lo ayudarán a ejecutar un intrincado plan de batalla para erradicarlos de una vez por todas. "Gracias por mostrarme lo que estaba más allá de los muros. Por enseñarme esta visión", dice una de sus aguerridas compañeras antes de despedirse de su amigo, quien le ha infundado coraje para luchar.

"La humanidad vivía en paz tras los enormes muros construidos para protegerse de la amenaza de unas criaturas monstruosas llamadas Titanes. Su siglo de paz se vio truncado por un ataque a su ciudad que dejó huérfano de madre a un niño, Eren Yeager, que juró vengarse de los titanes. Años después de unirse a la Tropa de Reconocimiento, Eren se enfrenta a un enemigo mortal y acaba adquiriendo una habilidad especial que revela una nueva verdad sobre el mundo que conoce...

Tras aventurarse más allá de los muros y separarse de sus camaradas, Eren, motivado por sus nuevos conocimientos del mundo, planea el 'Retumbar', un terrorífico plan para erradicar a todo ser vivo del mundo. Con el destino del mundo pendiendo de un hilo, un variopinto grupo de antiguos camaradas y enemigos de Eren lucha por detener su letal misión. La única pregunta es: ¿lo conseguirán?", reza la sinopsis de Attack on Titan: The Last Attack.