El anime de Ghost of Tsushima ya tiene luz verde

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: Ghost of Tsushima, el famoso videojuego inspirado en la mitología japonesa, se convertirá en una serie de anime. El proyecto será una colaboración de la plataforma Crunchyroll junto con Aniplex, Sony Music y PlayStation Productions. Su estreno está previsto en 2027 y se verá en exclusiva en Crunchyroll.

Esta decisión se suma a la de otras grandes plataformas de adaptar conocidos videojuegos, como es el caso de Netflix con Arcane, o de Prime Video con Fallout o Max con The last of us. "El anime de Ghost of Tsushima ofrecerá a los fans una emocionante nueva forma de vivir la experiencia del juego en un anime con un estilo llamativo y rompedor", promete Rahul Purini, Presidente de Crunchyroll.

La adaptación será dirigida por Takanobu Mizuno (Star Wars: Visions) con Gen Urobuchi a cargo del guión y Kamikaze Douga de la animación. Juntos se encargarán de dar un aspecto visual impactante a la estética samurái tradicional con todo tipo de narraciones cinemáticas. Asad Qizilbash, el director de PlayStation Productions, cree que "el rico e inmersivo mundo de Ghost of Tsushima y Legends, su modo fantástico basado en la mitología japonesa, suponen el lienzo perfecto para esta proyecto".

Sony es solamente un socio estratégico en lo que respecta a la música y la banda sonora de la serie. "La música tiene un papel fundamental en la experiencia de los espectadores y nos llena de emoción trabajar con nuestros socios de Sony para desarrollar contenidos atractivos para los fans de todo el mundo", afirma Tom Mackay, Presidente de Contenido Premium de Sony Music Entertainment. Esta colaboración adelantaría la importancia de la música en este proyecto imitando a otras adaptaciones de videojuegos como Arcane, donde es fundamental.

Lanzado en 2020, Ghost of Tsushima es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en el Japón feudal desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment. El juego ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo para consola y PC y ha ganado numerosos galardones, incluyendo el Player's Voice Award en los The Game Awards de 2020.