Belén Rueda protagonizará En el círculo del asesino, el nuevo true crime de Netflix que arranca su rodaje

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de En el círculo del asesino, serie protagonizada por Belén Rueda (El orfanato), Gabriela Andrada (Culpa tuya) y Catalina Sopelana (El cuco de cristal). La ficción, compuesta de siete episodios, está inspirada en un caso real.

Dirigida por Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone) y Pedro Martín-Calero (El llanto), En el círculo del asesino sigue a una joven periodista, a quien da vida Andrada, que reconstruye para un pódcast la historia de uno de los más célebres asesinos en serie de la historia reciente de España. Una tarea que llevará a cabo en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena.

Para acceder a las personas relacionadas con el caso, contará con la ayuda de una periodista veterana, encarnada por Rueda, que cubrió el caso en su juventud. Así, la ficción desarrolla su trama a través de dos líneas temporales: una ambientada en la actualidad y otra en la segunda mitad de los años 90 en la Comunidad Valenciana, cuando tuvieron lugar los asesinatos, con Sopelana dando vida a la versión más joven del personaje de Rueda.

Completan el reparto Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla entre otros. El rodaje, que ha comenzado este martes 21 de octubre, se desarrollará en varias localizaciones de la Comunidad Valenciana y en Madrid durante las próximas semanas.

Además de dirigir junto a Pedro Martín-Calero, Sergio G. Sánchez también ejerce como productor ejecutivo junto a Pedro Uriol y firma el guion de la serie en colaboración con Guillem Clua. La producción de En el círculo del asesino corre a cargo de Morena Films, productora independiente detrás de filmes como Celda 211 o Campeones.