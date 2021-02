Batwoman: ¿Quién es Jack Napier?

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Batwoman ha regresado a The CW con Javicia Leslie como sustituta de Ruby Rose y encarnando a un nuevo personaje llamado Ryan. En el último episodio de la segunda Batwoman, Jacob Kane descubre una foto en el teléfono de Kate que vinculaba a Safiyah con un importante villano de Batman, un detalle que también incluye una referencia a la cinta de Tim Burton de 1989.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El último episodio de Batwoman mencionó al Joker, aunque no lo hizo de manera directa. Jacob Kane piratea el teléfono de su hija Kate y descubre que estaba investigando una pintura de Jack Napier antes de desaparecer.

Al comienzo del episodio, Jacob coge el teléfono de Kate, descubierto entre los restos de su vuelo accidentado. Intenta comunicarse con Sophie y Mary en busca de ayuda con el código de acceso, pero no consigue encontrarlas. Es entonces cuando se dirige al equipo técnico de los Cuervos, que lo desbloquean al final del episodio.

Mientras revisa sus fotos, Jacob se detiene en una imagen de una pintura de color púrpura. Kate había escrito "¿Safiyah?" sobre la imagen, pero no daba más pistas al respecto. Sophie irrumpe en su oficina para compartir la noticia de que Kate podría estar viva y Jacob menciona el cuadro. "¿Tienes idea de qué demonios estaba haciendo Kate mirando un cuadro de Jack Napier?" pregunta.

En la película de Tim Burton, Jack Napier es el nombre del criminal que, durante un enfrentamiento entre mafiosos, la policía de Gotham y Batman en una fábrica de químicos cae en un tanque de ácido transformándose en el Joker de Jack Nicholson. Aunque el Joker no tiene un verdadero origen en los cómics, en ocasiones ha utilizado Jack Napier como alias en homenaje a la cinta.

En todo caso, hay que recordar que todo indicada que Joker está muerto en el Arrowverse. La temporada pasada, Luke insinuó que Batman había matado al Joker y que cruzar esa línea invisible, romper su regla de oro de no matar, fue la razón por la que abandonó Gotham. "¿Alguna vez te has preguntado por qué el Joker no ha levantado la cabeza en cinco años? No está en Arkham, Kate", dijo en ese momento.

Al nombrar a Napier, Batwoman devuelve la figura de Joker a la mente de los espectadores... pero habrá que ver con qué propósitos. Y es que puede que no se trate nada más que de un divertido guiño al Batman de Tim Burton, pero también podría ofrecer una pista de lo que está por venir.