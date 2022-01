La autopsia preliminar de Bob Saget descarta una muerte violenta o por abuso de drogas

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Bob Saget, actor conocido por su papel de Danny Tanner en la serie Padres Forzosos, murió sorprendentemente a los 65 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando (Florida) el 9 de enero. Y aunque de momento se desconoce la causa de su facellimiento, ya han salido a la luz los primeros detalles de la autopsia del intérprete.

La Oficina del Médico Forense de los condados de Orange y Osceola publicó un comunicado el 10 de enero desvelando los datos. "Esta mañana se ha realizado una autopsia a Robert Lane Saget. El señor Saget es un hombre de 65 años que fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel. Por el momento no hay evidencia de abuso de drogas o de acción criminal. La causa de la muerte queda pendiente de la realización de más pruebas e investigaciones que durarán entre 10 y 12 semanas", reza el texto.

"Cuando la autopsia finalice se publicará una continuación del comunicado. Mandamos nuestras condolencias a los seres queridos del señor Saget en este momento tan difícil", añade el comunicado.

