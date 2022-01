Muere Bob Saget, actor de Padres Forzosos, a los 65 años

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Bob Saget, actor conocido por su papel de Danny Tanner en la serie Padres Forzosos, ha muerto a los 65 años. Su cuerpo, según informó la policía, fue hallado sin vida en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange acudieron al lugar alertados por el personal del propio hotel donde Saget fue identificado y declarado muerto en la habitación. No se encontraron signos de violencia o restos de drogas junto al cuerpo

"Los agentes fueron avisados para acudir Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel", informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. "Los detectives no encontraron signos de violencia o uso de drogas", puntualizó.

Saget, nacido en 1956 en Filadelfia, Saget estaba estos días inmerso en su gira de monólogos en la que acababa de actuar en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3