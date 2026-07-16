Arranca el rodaje de la temporada 2 de FoQ. La nueva generación con Angy Fernandez retomando su papel como Paula - ATRESPLAYER

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Tras su primera temporada, FoQ. La Nueva Generación, ya ha comenzado el rodaje de su segunda entrega con el retorno de Angy Fernández. La serie original de atresplayer regresa con nuevos conflictos desde una mirada actual y promete mantener el espíritu irreverente y emocional que convirtió a Física o Química en una serie icónica.

El reparto de la serie vuelve a estar encabezado por Rocío Velayos (Menudas piezas), María Bernardeau (Los contornos), Biel Antón (Boulevard), Kiko Bena (Menudas piezas), Miguel Fernández (La caja de arena), Carla Domínguez (El Centro), Biel Castaño (In Memoriam Biel) y Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus y Rocky, que debutaron con la primera temporada.

Además del esperado regreso de Angy Fernández (La llamada) dando vida de nuevo a Paula, entre las caras nuevas también estarán Carles Francino (La fiera), como el nuevo director del centro, y el cantante y modelo Víctor Pérez como Zac, un nuevo alumno.

FÍSICA O QUÍMICA, UN FEMÓNENO INTERGENERACIONAL

FoQ. La Nueva Generación ha supuesto el regreso de una de las marcas de ficción más míticas de la televisión española. La serie recoge el legado de Física o Química, creada por Carlos Montero y estrenada en Antena 3 en 2008, adaptándolo a una nueva generación de espectadores sin perder la esencia que convirtió al Zurbarán en un icono de la ficción nacional.

"Los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares", según adelanta la sinópsis oficial de la segunda temporada.