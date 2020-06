Así son Goku, Vegeta y Piccolo como personajes de Studio Ghibli

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Si hay algo que les gusta a los fans es imaginar cómo sería un personaje de animación con un estilo artístico diferente al que todo el mundo lo conoce. Ejemplo de ello fue el furor que ha causado, recientemente, los distintos fanarts de 'Sailor Moon' en redes sociales. Ahora el turno ha sido para 'Dragon Ball', con el fandom imaginando cómo serían Goku, Vegeta y compañía convertidos en personajes de Studio Ghibli.

Ha sido en Reddit donde un seguidor del famoso anime y manga de Akira Toriyama y del oscarizado estudio de animación ha hecho esta mezcla. Una fusión digna de un Super Saiyan. El aspecto recuerda mucho a películas de Hayao Miyazaki como 'La princesa Mononoke' o 'El viaje de Chihiro'.

Es más, Goku tiene un estilo tan similar a los de Ghibli, que si no fuera por su vestimenta, nadie diría que es él. No es la primera vez que sucede algo así, ya pasó con la saga de videojuegos 'The Legend of Zelda', con un fan reutilizando una escena de 'El castillo en el cielo' para convertir a Pazu y Sheeta en Link y la princesa Zelda. También se ha atrevido con otros personajes de la saga... y el resultado es igual de genial.

Tanto 'Dragon Ball' como Studio Ghibli viven un momento de pausa creativa. Tras el éxito de 'Dragon Ball Super: Broly' en cines, se sabe que Toei Animation prepara una secuela de la cinta, que arrasó en taquilla, pero de la que, de momento, se sabe nada.