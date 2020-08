Así sería la hija de Jon Snow y Daenerys en Juego de tronos

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El final de Juego de tronos, además de ser decepcionante para un buen número de fans, también puso fin al romance entre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Aunque con un toque incesuoso, ya que en realidad eran tía y sobrino, su historia de amor fue uno de los puntos clave de la última temporada. Y un nuevo fan art se imagina cómo habría sido la hija de la feliz pareja de herederos al Trono de Hierro.

La octava y última temporada de Juego de tronos dejó muchas preguntas sin resolver, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de teorías fan que suscitó la serie. Entre ellas estaba el hecho de que Daenerys podía haber quedado embarazada de su sobrino Jon Snow, algo que en la serie nunca se llegó a mostrar.

Pero si así hubiese sido, el bebé podría haber sido niña. De hecho, un fan se ha imaginado que podría llamarse Lyanna Targaryen, como la madre de Jon y hermana de Ned Stark. Usando la aplicación FaceApp para mezclar rostros, ha juntado la cara de Kit Harington y Emilia Clarke para generar una foto de ésta hipotética hija. Y el resultado es genial.

Lyanna Targaryen plotting to take back what was taken from her from the coward usurpers D&D. #gameofthrones pic.twitter.com/gI04OQJTpz