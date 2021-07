Así se rodaron las escenas más calientes de Sexo/Vida de Netflix

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Sexo/Vida es uno de los éxitos más recientes de Netflix. La serie basada en la obra literaria de BB Easton esetá causando sensación entre los abonados al servicio de streaming gracias, sobre todo, a sus explícitas escenas de sexo entre sus dos protagonistas, Sarah Shahi y Adam Demos, quienes son pareja en la vida real.

Para rodar las escenas de mayor intimidad, la serie dirigida por Stacy Rukeyser e inspirada por la novela 44 Chapters About 4 Men ha contado con el asesoramiento de un especialista encargado de coordinar exclusivamente esta escenas. Este coordinador de intimindad es una figura habitual en los últimos años en casi todas las producciones en las que hay escenas íntimas para asegurar que actores y el resto del equipo se sienten cómodos a la hora de abordar y filmar estas secuencias tan delicadas.

"Era la primera vez que trabajaba con un coordinador de intimidad y creo que era algo importante, especialmente con una serie que tiene tantas escenas de sexo", ha explicado Shahi durante una entrevista a Fox News.

"Te das cuenta de que no son escenas de sexo gratuitas", ha señalado la actriz antes de apuntar que "estas escena realmente sirven para que los personajes expresen su estado emocional, se convierten en una parte fundamental de la propia trama".

"Con el coordinador de intimidad podíamos discutir cosas como con qué nos sentíamos cómodos, dónde queríamos que se nos tocara y dónde no... como por ejemplo si podían tocarme el lateral del pecho, pero no me gusta que me la cubrieran con toda la mano", conversaciones que, según Shahi, ayudaban a que "no hubiera sorpresas el día de rodar".

"Todo consiste en ver la forma y confiar el uno en el otro, hablando de las escenas y verbalizando cualquier preocupación que se pueda tener", ha explicado su compañero Adam Demos, quien ha apuntado que "los productores y la showrunner ha creado un marco de trabajo increíble además de un entorno muy seguro"

En cuanto a cómo se relacionan sexualmente los personajes, Shahi ha señalado que "el tipo de sexo que tendría con el personaje de Adam Demos era muy diferente a la clase de sexo que tenía con Cooper, para ser capaz de diferencias esos tipos de sexo y prestar atención a la respiración".

"La respiración era algo realmente importante para mí", ha explicado Shahi que ha señalado que había algunos momentos en los que "había que jadear mucho, en otros en los que había que estar casi callados, momentos en los que estas tan centrado en el otro que no puedes ni respirar y otros momentos en los que tienes que ser más gráfico y hacerlo un poco más fuerte".

A pesar de que la primera temporada acaba con un gran cliffhanger y que la serie haya triunfado en la plataforma, Netflix aún no se ha pronunciado sobre su posible renovación. Con lo cual, la ficción todavía corre el riesgo de dejar un final abierto. No sería la primera vez que el servicio bajo demanda cancela una serie a pesar de tener un inicio prometedor, siendo 'Jupiter's Legacy' uno de los ejemplos más recientes.