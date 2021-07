El polémico desnudo de Sexo/Vida que revoluciona las redes: "Sigo traumatizada por esa escena"

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Sexo/Vida llegó a Netflix el pasado 25 de junio. La serie creada por Stacy Rukeyser gira en torno a una mujer cuya vida sexual pasada choca con su presente como esposa y madre. El tercer episodio contiene una de las escenas más impactantes de la ficción, ya que cuenta con un sorprendente desnudo integral masculino.

En la secuencia se puede ver al actor Adam Demos, quien encarna a Brad Simon, completamente desnudo en la ducha. "Me pareció bien porque cuando leí el guion sabía dónde me metía desde el principio, así que no creo que nadie firmara un contrato después de leer el guion para luego echarse atrás", explicó el actor a Entertainment Weekly.

"Eso no significa que no hayamos hablado sobre el nivel de comodidad que se nos permite tener, y lo tratamos con el coordinador de intimidad, así que sentí que estaba seguro", afirmó.

Por su parte, Stacy Rukeyser explicó a Collider que la secuencia no fue gratuita, sino una forma de mostrar la obsesión que Cooper (Mike Vogel) tiene con Brad. La creadora también confirmó que Demos no fue sustituido por un doble.

La escena no ha pasado desapercibida entre los espectadores, que han comentado la secuencia a través de Twitter. "Hay un pene frontal completo en Sexo/Vida. Eso no me lo esperaba. 365 días necesita superarlo", dijo un usuario. "Todavía no supero la escena de Sexo/Vida del episodio 3, minuto 19:40", confesó otro internauta.

There's full frontal dick on #Sexlife. I wasn't not expecting that. 365 needs to step it up. pic.twitter.com/aoNePAUros — Rebekah Weatherspoon (@RdotSpoon) June 26, 2021

I still can't get over that scene from Sex/Life ep3 19:50 😭🙈 pic.twitter.com/qfAvlXITqr — Junmar (@junmarlongos) July 3, 2021

"He visto Sexo/Vida y sigo traumatizada por esa escena del episodio 3", confesó una espectadora.

just binge watched sex/life on netflix and i'm still traumatized by that scene on ep3 pic.twitter.com/zSi1XKvTiy — Shafff (@shafiqahfae_) July 4, 2021

"He llegado a la escena de la ducha de Sexo/Vida y casi he ahogo con mi propia lengua", dijo una tuitera.

Got to that shower scene on sex life and I almost swallowed my own tongue. — Diana Isha Nduku (@IshaDiana) July 5, 2021

"¿Habéis vuelto a ver todos esa escena del episodio 3 de Sexo/Vida o solo he sido yo?", se preguntó una usuaria.

So did we all rewatch THAT scene in episode 3 of #sexlife or was that just me?!? 😂👀 — Emma Dilemma (@dilemmer93) July 1, 2021

Ya llegaron al capítulo 3 minuto 19:50 de #sexovida ??? Yo si y estoy realmente IMPACTADA — B ε l έ и 🎀 (@BelenMarchetti) June 30, 2021

Aplicación : NETFLIX -

Serie: SEX LIFE-

episodio: TRES-

Minuto: VEINTE #SEXlife

Así quede : pic.twitter.com/Ans4QZDWKf — LORD JR. QUINTANARS (@LordQuintanar) June 30, 2021

Alguien me dijo que viera el minuto 19:40 del episodio 3 de Sex Life en Netflix pic.twitter.com/KguzCt4WG0 — 🖤 (@viejadevaIu) June 30, 2021

Acabo de ver la escena de sexo/vida y me he quedado 🤯 — 🖤𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑&𝕯𝖊𝖛𝖎𝖑🤍 (@hxstxr_) July 2, 2021