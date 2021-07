Hay un error en el polémico desnudo de Sexo/Vida... y también es enorme

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Sexo/Vida generó un gran revuelo con una escena de su tercer episodio, que muestra un desnudo integral de Brad Simon (Adam Demos). La secuencia no solo ha sido muy comentada por su contenido explícito, ya que algunos fans han detectado un error de continuidad.

Tal como han señalado algunos usuarios en Twitter, a Brad le falta un tatuaje de una abeja que se hizo cuando él y Billie (Sarah Shahi) estaban saliendo en la serie de Netflix. "La escena de la ducha distrae tanto que los editores se han olvidado del tatuaje de la abeja", señaló una internauta.

#SexLife @netflix Brads shower scene was so distracting even the editors missed the fact that they forgot the bee tattoo. — Teagan Mclean (@McleanTeagan) July 1, 2021

"Error de continuidad en Sexo/Vida. En el desnudo frontal de Brad, ¿dónde están las abejas? ¿No tiene el tatuaje ahí?", apuntó una usuaria.

Continuity mistake in #sexlife though.. in the nude frontal of Brad...where are the bees? Doesn’t he have the tattoo there? @netflix #sexlifenetflix — Mav (@mav__is) July 3, 2021

"Espera, ¿alguien más se ha dado cuenta de que no tiene el tatuaje de la abeja en la ducha?", preguntó otra tuitera.

Wait anyone else realise how he doesnt have the bee tattoo in that shower scene 😂👀 #sexlifenetflix#sexlife pic.twitter.com/DAKfqtgut7 — Jen (@JenBal4) July 4, 2021

La secuencia generó mucho revuelo, aunque Demos defendió la necesidad de incluir la escena. "Está ahí por una razón, porque conduce la historia y a los personajes", explicó en una entrevista con EW.

Por su parte, la showrunner Stacy Rukeyser explicó que esa escena pone de manifiesto la obsesión que Cooper (Mike Vogel) tiene con Brad. "Todo es interno, no hay diálogo, y Mike Vogel hace un trabajo increíble. Pero lo que estás viendo es como él piensa: 'No debería estar haciendo esto. No debería seguirlo desde su oficina. Le estoy siguiendo desde su oficina. Dios mío, no debería seguirlo al gimnasio. Dios mío, le estoy siguiendo al gimnasio. Estoy comprando ropa. Estoy haciendo ejercicio. Le miro de manera obsesiva. Va a la ducha. No debería ir a la ducha. Dios mío, voy a la ducha. Ahora estoy en la ducha. No debería mirar hacia abajo. No debería mirar hacia abajo. No puedo evitarlo'", esgrimió en una entrevista con Collider.