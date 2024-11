Así resolverá HBO Max el gran problema de la serie de Harry Potter

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

HBO Max ya prepara la serie que volverá a adaptar Harry Potter, la famosa saga escrita por J.K. Rowling. Aunque la ficción todavía está buscando a los actores que lideren el reparto, poco a poco van saliendo a la luz más detalles del proyecto, entre ellos, cómo la productora planea abordar un problema clave que tiene precisamente que ver con los jóvenes intérpretes... Y es que estos, sin ninguna duda, crecerán más rápido que sus personajes, algo que ya ha ocurrido en otras ficciones protagonizadas por niños como Stranger Things.

Los libros siguen a Harry y sus amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, desde que con 11 años entran en la escuela de magia y hechicería Hogwarts, hasta que derrotan al malvado Voldemort con 17 años. La serie pretende dedicar una temporada entera a cada libro y, por tanto, a cada año escolar. No obstante, una cosa es el tiempo transcurrido en la ficción y otra muy distinta el necesario para la producción de la misma, que en principio llevará una década.

Y es que es improbable que las entregas lleguen a la plataforma con solo un año de diferencia y que los protagonistas, por tanto, sean solo un año mayores entre una y otra, como correspondería. "Es algo en lo que estamos pensando", aseguró Casey Bloys, el CEO de contenido de HBO y Max en declaraciones a TVLine.

"Una de las ideas de las que hablamos fue rodar la primera y la segunda temporada muy pegadas en el tiempo, porque de los 11 a los 13 años es un gran salto en la vida de los niños. Se puede pasar de 13 a 15, algo así. Así que vamos a tener que pensar en la programación y el rodaje para que no crezcan demasiado entre temporadas", explicó Bloys.

El pasado mes de septiembre se abrió el 'casting' para encontrar a los próximos Harry, Ron y Hermione. Podían presentarse a las audiciones niños residentes en Reino Unido o Irlanda que en abril de 2025 tuviesen entre 9 y 11 años, lo que podría indicar que la producción comenzará alrededor de esa fecha, si bien Bloys dejó caer en una entrevista concedida a IndieWire que la serie no llegará al menos hasta "principios del 27".

Mientras la ficción todavía busca al trío protagonista, Mark Rylance (El puente de los espías, El juicio de los 7 de Chicago, Bones and all) encabeza la lista de favoritos para encarnar a Dumbledore, aunque por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo.

La serie cuenta con Francesca Gardiner (Succession, La materia oscura, Killing Eve) como guionista y directora mientras que Mark Mylod (Succession, Juego de Tronos o The Last of Us) producirá y dirigirá varios episodios. Rowling ejerce de productora ejecutiva.