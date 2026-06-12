Apple TV renueva una de las mejores series del año - APPLE TV

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La maldición de Widow's Bay, la serie de terror y comedia creada por Katie Dippold y protagonizada por el ganador del Emmy Matthew Rhys, ha sido renovada por una segunda temporada. La noticia llega justo antes del esperado final de la primera entrega, que estrenará su último capítulo este miércoles 17 de junio en Apple TV.

"Desde el momento en que el público desembarcó en Widow's Bay, se han enganchado a cada misterio inquietante, risa inesperada y maldición secreta que Katie [Dippold], Hiro [Murai], Matthew [Rhys] y todo el equipo han creado", ha expresado Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV en un comunicado. "Se ha convertido en una de esas series de las que todo el mundo habla, y estamos encantados de ver que el público sigua abrazándola. Estamos deseando volver con otra temporada", añadió.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA MALDICIÓN DE WIDOW'S BAY?

"Widow's Bay es un pintoresco pueblo isleño a 40 millas de la costa de Nueva Inglaterra. Pero algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Rhys) está desesperado por revivir su degradada comunidad. No hay wifi, la cobertura móvil es irregular y debe enfrentarse a los supersticiosos lugareños, que creen que su isla está maldita. Intenta, sin éxito, que estas personas le respeten. Ellos piensan que su alcalde es blando y cobarde, y lo es, pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico", reza la sinopsis oficial de la serie.

"La segunda temporada tratará sobre cómo todo va genial en la isla y no hay nada de qué preocuparse", ha bromeado Dippold, creadora, showrunner y productora ejecutiva de la ficción.

Junto a Rhys, forman parte del reparto de La maldición de Widow's Bay Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey, K Callan y Jeff Hiller, entre otros.