Así es el parque temático de Juego de tronos que ya ha abierto sus puertas en Irlanda del Norte

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

'Juego de tronos' ha inaugurado su primer parque temático, Game of Thrones Studio Tour, este 4 de febrero en los Linen Mill Studios de Banbridge, situados en Irlanda del Norte. Un enclave con mucha historia ya que allí tuvo lugar una parte importante del rodaje de la emblemática serie emitida por HBO entre 2011 y 2019 y cuyas ocho temporadas cautivaron a millones de espectadores de todo el mundo. Las entradas para la nueva y épica experiencia ya están a la venta en la web oficial del parque www.gameofthronesstudiotour.com.

Creado en colaboración con Warner Bros. Themed Entertainment, el parque temático cuenta con más de 33.000 metros cuadrados, un espacio que busca la experiencia interactiva, que revelará el mundo de Poniente como nunca antes había podido verse o sentirse, dando a los fans y visitantes la oportunidad de explorar los famosos escenarios del Desembarco del Rey, Invernalia, Rocadragón y las tierras de Más Allá del Muro .

Game of Thrones Studio Tour muestra los exquisitos decorados y el arte creativo que hay detrás de los increíbles trajes, atrezzo, armamento y los efectos visuales que han dado vida a la serie en pantalla. Sin duda, la experiencia de 'Juego de tronos' más envolvente del mundo.

It all begins with an idea. See where it all started, from initial designs and storyboards to the concept art that paved the way for the creation of Westeros as you know it. #GameOfThrones #GameOfThronesStudioTour pic.twitter.com/zy15QLcD34