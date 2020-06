Así luciría Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, si fuera como en los libros de George R.R. Martin

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Ha pasado más de un año desde que Juego de tronos se despidió definitivamente, pero la serie de HBO sigue viva gracias a los fans. Pese al desenlace de Daenerys Targaryen, que dividió a los espectadores, un seguidor ha homenajeado al personaje interpretado por Emilia Clarke publicando un retrato basado en su descripción en las novelas.

"El fuego es mío. Soy Daenerys de la Tormenta, hija de dragones, esposa de dragones, madre de dragones, ¿no lo ves? Finalmente terminé mi retrato de la versión de Dany del libro", escribió el usuario @vkcoleartist en Twitter.

Uno de los detalles que más llama la atención del retrato son sus ojos de color morado, tal como constata la descripción que George R.R. Martin hace del personaje en sus libros.

“The fire is mine. I am Daenerys Stormborn, daughter of dragons, bride of dragons, mother of dragons, don't you see?” Finally finished my portrait of book Dany ❤️ #ASOIAF #GameofThrones #DaenerysTargaryen pic.twitter.com/Dr1tbXAaFV