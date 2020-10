The Flash, Riverdale, Batwoman o Superman & Lois ya tienen fecha de estreno

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

The CW comenzará 2021 poniendo toda la carne en el asador. El canal de Estados Unidos ha anunciado las fechas de estreno de todas sus series que tuvieron que retrasarse debido a la pandemia del COVID-19. Enero y febrero serán los meses en los que los fans se reencontrarán con 'The Flash', 'Riverdale', 'Embrujadas' y 'Batwoman'.

Pero no solo habrá reencuentros con las nuevas temporadas de series veteranas, el público podrá también ver el debut de 'Superman & Lois' y el reboot de 'Walker' con Jared Padalecki. Además, el canal estrenará en territorio estadounidense la serie canadiense 'Trickster'.

2021 será el año de The WB, pues debido a los retrasos provocados por el coronavirus, las otras producciones del canal previstas para inicios de año llegarán en la temporada de primera/verano como los regresos de 'Legends of Tomorrow', 'Dinastía', 'In the Dark', 'Roswell', 'Stargirl', 'New Mexico' y 'Supergirl'; además de los debuts de 'Kung Fu' y 'The Republic of Sarah'.

La primera en estrenarse será 'Batwoman', que comenzará sus emisiones el 17 de enero; le seguirán 'Riverdale' y 'Nancy Drew', estrenándose el día 20; el 21 de enero será el turno del reboot de 'Walker' y de la nueva temporada de 'Legacies'.

El 24 de enero cerrará el mes la nueva temporada de 'Embrujadas'. Los estrenos de febrero comenzarán el día 8, con la llegada de la cuarta tanda de episodios de 'Black Lightning'; seguido del día 23, que será cuando se estrene la séptima temporada de 'The Flash' y debute en la pequeña pantalla 'Superman & Lois'.