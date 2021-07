La temporada 2 de The Walking Dead: World Beyond tiene fecha de estreno y adelanto

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

AMC ha anunciado que estrenará en exclusiva en España la segunda temporada de The Walking Dead: World Beyond el 4 de octubre. La producción contó con un panel virtual en la Comic-Con@Home 2021 en el que participaron los showrunners y protagonistas y en el que se pudieron conocer novedades, así como un avance exclusivo.

"La segunda temporada de World Beyond pone fin a la historia épica de Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston), cuatro amigos que atravesaron el país en una misión que transformó la percepción que tenían de ellos mismos y del mundo. Ahora, mientras se enfrentan a la misteriosa República Cívica Militar y luchan por el control de sus propios destinos, sus objetivos y vínculos se verán alterados y perderán y recuperarán la inocencia", reza la sinopsis. En el panel de Comic-Con se anunció que se unen al reparto de la segunda temporada Jelani Alladin, Natalie Gold, Joe Holt y Ted Sutherland.

"Estuve huyendo unos días cuando escuché los helicópteros. Estaban dejando contenedores. Contenedores llenos de equipo de la Colonia del Campus, Omaha. Generadores, ordenadores... Algunos estaban cubiertos de sangre. Todo fue cargado en camiones", revela Will Campbell (Alladin) en el adelanto. "¿Sangre? ¿Estás seguro?", pregunta Felix (Nico Tortorella). "Sí. Escuché que le llamaban 'la misión de salvamento'. Unos días después me encontraron, me acogieron. Me uní a un grupo de caza cuando me encontré contigo", contesta.

"¿Estás diciendo que Omaha...? ¿Que los vacíos simplemente entraron?", dice Felix. "No sé de qué otra forma entenderlo", responde Will. Es entonces cuando Iris se da cuenta de que su padre podría estar en peligro. "Todo lo que sé es que me quieren muerto y lo estaré si me encuentran", concluye Campbell.