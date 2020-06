Así es el brutal arranque de The Boys 2: Los superterroristas conocen a Los Siete

Los superterroristas conocen a Los Siete en los tres primeros (y violentos) minutos de The Boys 2

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) - -

The Boys es sin duda una de las series más violentas del panorama actual. Su retorcida historia de superhéroes corruptos y tiranos ha conquistado a los fans. Y mientras esperan el regreso de Patriota, Luz Estelar, Carnicero Butcher y el resto de protagonistas, ya están disponibles los tres primeros minutos de la 2ª temporada. Un arranque que... no escatima en sangre.

El elenco de The Boys, que incluye a Anthony Starr, Karl Urban, Jack Quaid y el recientemente incorporado Giancarlo Esposito, celebró una reunión virtual organizada por la estrella invitada de la segunda temporada Patton Oswalt. En ella, además de un video en el que se presenta al nuevo miembro de Los Siete, Stormfront, también se proyectaron los tres primeros minutos de la nueva temporada.

Uno de los grandes cliffhanger de la 1ª temporada fue descubrir que un grupo terrorista se había hecho con el compuesto V para crear sus propios supervillanos. En los primeros episodios no se profundizó más en ésta trama, pero tal y como revelan los tres primeros minutos de The Boys 2, los Siete no se han olvidado de ellos.

La escena opening comienza con una reunión del comité de Estados Unidos en el que Giancarlo Esposito (Breaking Bad) lleva la voz cantante explicando que Negro Oscuro -un personaje que apenas tuvo importancia en la 1ª temporada- ha sido enviado a detener la célula terrorista. Unas cuantas decapitaciones, degollamientos y brutalidades después, Oscuro demuestra que aún tiene un poco de honor, dejando a un niño inocente con vida.

Durante la reunión también se mostró un pequeño adelanto en el que Stormfront, nueva componente de Los Siete, se encuentra por primera vez con Patriota y Maeve, que no parecen muy contentos de que la joven sea la sustituta del fallecido Translúcido. ¿Le pondrán las cosas tan difíciles a la nueva incorporación como ya se lo pusieron a Luz Estelar? Parece más que probable.

The Boys 2 llegará a Amazon Prime el próximo 4 de septiembre.