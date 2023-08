Así arranca la temporada 2 de La Rueda del Tiempo, que llega en septiembre a Prime Video

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

El 1 de septiembre verá la luz en Amazon Prime Vídeo los nuevos episodios de La Rueda del Tiempo. Y de cara al estreno, la plataforma ha compartido la primera escena de la segunda temporada y en la que se incluye un sutil homenaje a las novelas de Robert Jordan en las que se basa la serie.

Así la primera secuencia de la esperada segunda temporada de La rueda del tiempo está ahora disponible al final del último episodio de la primera temporada (episodio 8) como sorpresa especial para los fans.

Esta primera secuencia está basada en uno de los prólogos favoritos de los fans, "En la sombra", con el que da inicio a la segunda novela de la serie, La gran cacería, en la que se basa principalmente esta nueva temporada.

Además, a través de la cuenta oficial de la serie en Twitter, Prime Video ha adelantado algunas imágenes de esta escena que se encuentra disponibles al final del último capítulo de la primera temporada, muestra a una espeluznante criatura que sirven al Oscuro. Se trata de un Trolloc, los primeros engendros creados por la Sombra al mezclar humanos con animales.

La segunda y más llamativa de estas imágenes que muestra a varios de estos engendros, cuyo atemorizante aspecto recuerda a los uruk-hai de El Señor de los Anillos, aguardan al Oscuro mientras se encuentra acompañado de una niña a la que le toma la mano. La última parece revelar que el villano le guarda afecto a esta tierna joven, o, al menos, posicionarla de su parte, mientras uno de los Trollocs es testigo de este encuentro.

The quest to defeat the Dark One continues in #TheWheelOfTime season 2. pic.twitter.com/A02q5gS9um