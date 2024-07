Así arranca el final de Cobra Kai: Netflix lanza los 8 primeros minutos de la temporada 6

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La primera parte de la temporada 6 de Cobra Kai llega a Netflix este jueves 18 de julio. Ante el inminente estreno, Netflix ha ofrecido un suculento apertivo para sus fans, lanzando los primeros ocho minutos de la esperada entrega.

El clip abre con una escena musical con los estudiantes y profesores. "¿Oyes eso? Es el dulce sonido del fin de las guerras de kárate. Esto es lo que pasa cuando derrotas a Terry Silver. Cuando lo hice en el 85, tuvimos como 30 años de paz", le dice Daniel LaRusso (Ralph Macchio) a Amande (Courtney Henggeler).

"Por 30 años más, a menos que encuentre una manera de que retiren los cargos", contesta ella, que advierte a Daniel sobre Kreese (Martin Kove). "Si Kreese es tan estúpido como para volver por aquí, habrá un ejército para llevarle de vuelta a prisión. Amanda, hemos ganado, vamos a disfrutarlo", afirma él.

Sin embargo, Amanda no quiere que los chicos compitan en el Sekai Taikai. "Si ganamos, los chicos de todo el mundo querrán unirse a Miyagi-Do. Después de este torneo, mis días de sensei a tiempo completo habrán terminado", asegura Daniel.

Soak in the calm before the storm.



Here's your first look at the opening eight minutes of Cobra Kai Season 6, Part 1: https://t.co/aNH04On7pK