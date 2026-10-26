Arranca el rodaje de Jotadé, la serie de Netflix con Isaac Díaz, Aura Garrido, Jose Coronado y Jaime Lorente

Arranca el rodaje de Jotadé, la nueva serie de Netflix con Jose Coronado o Jaime Lorente - NETFLIX

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de Jotadé, la nueva miniserie de Netflix basada en la primera novela de la saga de Santiago Díaz que dirigirá Daniel Calparsoro. Isaac Díaz, Aura Garrido, Jose Coronado y Jaime Lorente son los protagonistas de este thriller policiaco, de cuatro episodios, sigue la investigación de un brutal crimen tras el que se esconde una peligrosa red criminal.

La ficción está encabezada por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Además, la producción también cuenta con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Completan el reparto de Jotadé, María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz (Clanes, La Promesa), la debutante Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra (La luz, El camino de los ingleses) y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje).

La dirección corre a cargo de Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central), con un guion firmado por Isa Sánchez y Daniel Corpas, mientras que la producción corre a cargo de MOD Producciones, Fernando Bovaira como productor y Guillem Vidal-Folch como productor ejecutivo.

"Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana. Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido", adelanta la sinopsis de la producción.

UNIVERSO POLICIACO DE SANTIAGO DÍAZ

Santiago Díaz ha dado continuidad a su universo literario con una nueva saga, iniciada tras concluir la trilogía policiaca de la inspectora Indira, compuesta por El buen padre (2021), Las otras niñas (2022) e Indira (2023).

En esta ocasión, el autor enfoca el relato en uno de los personajes secundarios más fascinantes y magnéticos de sus novelas previas, quien representa la faceta más turbia y sombría del entorno policial. Hasta la fecha, este nuevo proyecto cuenta con dos entregas publicadas: Jotadé (2025) y El amo (2026).