Arranca el rodaje de Ceremonia, la comedia de Movistar Plus sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona - MOVISTAR PLUS

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de Ceremonia, la nueva comedia de Movistar Plus que verá la luz en 2027. La ficción, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, el dúo responsable de series como La vida breve o Reyes de la noche, recrea con humor la preparación de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

"En un momento en que abundan las ficciones basadas en crímenes reales nosotros queríamos celebrar la vida y la creatividad contando la historia de un equipo de personas con la ilusión y el talento para hacer algo único e irrepetible", han afirmado Valor y Garrido en un comunicado en el que destacan que el éxito de la apertura de los juegos se consiguió "gracias a un esfuerzo colectivo, tanto del equipo que concibió la ceremonia como de toda la ciudad que estaba detrás empujándoles".

Los cineastas, que también firman como guionistas, ponen en valor la importancia que tuvo este evento para la España de los anos noventa: "Cambió la forma que el mundo tenía de vernos. Presentó una ciudad cosmopolita, disfrutona, moderna y en la cima de su creatividad".

EL EQUIPO DETRÁS DE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL 92

"Barcelona, 1991. Un equipo de profesionales recibe el encargo de sus vidas: crear y producir la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Esta es la historia de los soñadores que lo llevaron a cabo y sobrevivieron... de milagro", reza la sinopsis oficial de la serie, que contará con seis episodios. Tres de ellos los firma Adolfo Valor, mientras que los otros tres corren a cargo de Paco Caballero.

Ceremonia estará protagonizada por David Verdaguer (Saben aquell), que dará vida a Miguel, un talento en la sombra, y Paula Malia (Valeria) que interpretará a Júlia, la productora novata de la gala.

Completan el reparto Silvia Abril (Mamen Mayo), Andreu Buenafuente (Al otro lado), María León (Furia), Alex Brendemühl (La canción), Jorge Usón (La vida breve), Pau Durá (Crematorio), Biel Antón (Física o Química), Eric Massip (A través de mi ventana), César Tormo (La vida breve), Nuria Casas (La casa nostra), Marcel Borrás (El Inmortal) y Nao Albet (Cuéntame cómo pasó).