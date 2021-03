Arranca la producción de la temporada 4 de Cobra Kai con nuevos fichajes

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

El equipo de Cobra Kai, una de las series de más éxito de Netflix que estrenó su tercera temporada a principios de año, ya están trabajando en la próxima entrega. La producción de los nuevos episodios ya está en marcha, y también se han desvelado las nuevas incorporaciones al reparto.

La cuenta oficial en Twitter de la serie anunció el comienzo del rodaje. "No hay más tiempo para entrenar. La temporada 4 está oficialmente en marcha", reza la publicación.

El perfil también ha compartido una foto del guion del primer episodio de la cuarta entrega, titulado Let's Begin y escrito por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 26, 2021

Además, Cobra Kai también incluirá algunos cambios en su reparto. Tal como señala Variety, Vanessa Rubio y Peyton List, quienes encarnan a Carmen y Tory respectivamente, pasarán a ser miembros habituales del reparto. La cuarta temporada presentará a Dallas Dupree Young y Oona O'Brien.

Young se meterá en la piel de Kenny, un niño nuevo que sufre bullying en la escuela y que recurre al kárate como una forma de defenderse. O'Brien encarnará a Devon, una potencial nueva estudiante de kárate que es implacablemente competitiva y de mal genio cuando se la provoca.

En la temporada 3, el Torneo de Karate de All Valley es cancelado. Después de un conmovedor discurso de Miguel (Xolo Maridueña) y Sam (Mary Mouser) para hacer que el torneo se celebre, consiguen el visto bueno y se hace una apuesta entre Cobra Kai, el nuevo dojo Eagle Claw de Johnny Lawrence y Miyagi-Do.

Si Cobra Kai no gana el Torneo de Karate de All Valley, se disolverá. Si gana, continuarán con su curso actual y Kreese seguirá siendo sensei. Los fans tendrán que esperar a ver la temporada 4, que aún no tiene fecha de estreno, para conocer el futuro de Cobra Kai.