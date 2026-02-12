Apple TV compra Separación (Severance) por 70 millones y asegura su futuro a largo plazo

Archivo - La nueva imagen de Severance 2x04 adelanta un gran spoiler de la temporada - APPLE TV - Archivo

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque distribuida por Apple TV, Separación (Severance) ha estado producida en sus primeras dos temporadas por Fifth Season, algo que cambiará en la tercera. Y es que recientemente, la plataforma cerraba un acuerdo con el mencionado estudio para hacerse con la propiedad intelectual y todos los derechos de la aclamada ficción protagonizada por Adam Scott.

Ha sido Deadline quien ha dado a conocer la noticia, señalando que, según fuentes, el acuerdo para hacerse con Severance, cerrado a finales del año pasado, rondaría los 70 millones de dólares. De ahora en adelante, Apple Studios será el encargado de producir la serie y Fifth Season pasará a ejercer de productora ejecutiva.

Según apunta el medio estadounidense, esta transacción no es un movimiento nuevo para la compañía, ya que se asemeja a lo ocurrido con Silo, producida por AMC Studios en su primera temporada. Además, imita lo que hiciera Netflix, que, en principio externalizó muchas de sus producciones originales, adquiriéndolas más tarde.

Ganadora de 8 premios Emmy (que se sumaron a los dos ganados en la primera temporada), la segunda temporada de Separación fue la serie más vista en Apple TV en el momento de su estreno. En cuanto al futuro de la ficción, esta ha sido renovada por una tercera entrega, que tiene previsto comenzar su producción dentro de poco y Apple planea una cuarta, así como la expansión del universo con posibles spin-offs.

Aunque el creador, Dan Erickson y el productor, Ben Stiller, la concibieron como una serie de cuatro temporadas, ambos estarían abiertos a participar en el futuro de la franquicia.