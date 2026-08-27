Anthony Mackie, a la caza de Jamie Dornan en el tráiler de 12 12 12, serie de Apple que ya tiene fecha de estreno

Anthony Mackie y Jamie Dornan, dos peligrosos atracadores en el adelanto de 12 12 12, que ya tiene fecha de estreno - APPLE TV

MADRID 26, (CulturaOcio)

12 12 12, la serie policiaca producida y protagonizada por Anthony Mackie y Jamie Dornan, se estrenará el viernes 13 de noviembre en Apple TV. La ficción, que sigue a un agente y un delincuente enfrentados en el marco de un atraco minuciosamente preparado, lanzará sus dos primeros capítulos seguidos de uno nuevo cada semana hasta su culminación el 25 de diciembre.

"Un robo de gran valor, planeado de forma profesional", dice el personaje de Mackie, un agente del FBI, al inicio del adelanto. Luego se muestra al personaje de Dornan mirando a través de un pequeño telescopio en un edificio, lo que evidencia la gran organización detrás de la operación criminal.

"Son 12 meses de preparación, 12 horas que dura el golpe. Un ladrón de bancos que no es atrapado en 12 días", continúa explicando el agente en el breve pero trepidante teaser de apenas medio minuto de duración.

"Un agente del FBI caído en desgracia (Mackie) y a un delincuente profesional estadounidense (Dornan), enfrentados en un juego del gato y el ratón por toda Europa en el que solo puede haber un vencedor. En el centro de la historia se encuentra el audaz y espectacular asalto a una cámara acorazada situada en las profundidades de las calles de Zúrich", adelanta la sinopsis de la serie.

Junto a Mackie y Dornan, el reparto se completa con Jack Kesy (12 valientes), Agathe Rousselle (Titane), Sallie Harmsen (El secuestro de Alfred Heineken), José Garcia (Ahora me ves) y la nominada al Emmy Kali Reis (True Detective: Noche polar), entre otros.

La serie ha sido creada y producida por Dudi Appleton y Jim Keeble. La cineasta nominada al Emmy y ganadora de un BAFTA Kari Skogland (El cuento de la criada) dirige varios episodios, incluido el piloto, y ejerce también como productora ejecutiva.