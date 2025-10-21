Animal, la comedia de Luis Zahera, confirma su temporada 2 en Netflix

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Animal, la comedia rural protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, aterrizó en Netflix el pasado 3 de octubre. Tras dos semanas en el Top 10 de España y alcanzar el número 1 en España, Argentina y Uruguay, la plataforma de streaming ha anunciado que la serie tendrá una segunda tanda de episodios con más humor, más enredos... y más ovejas.

Así lo ha anunciado la plataforma en sus redes sociales acompañado de un hilarante vídeo situado en las calles del centro de Madrid el pasado domingo 19 de octubre durante la tradicional fiesta de la trashumancia. Antón y Uxía, aprovecharon el paso de las ovejas por la capital española para realizar un casting para la nueva tanda de episodios. "Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas", reza el texto que acompaña a la publicación.

Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas. #AnimalNetflix tendrá segunda temporada. La primera, ya disponible. pic.twitter.com/T4wABppbV6 — Netflix España (@NetflixES) October 21, 2025

"En la segunda temporada de Animal, volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. No faltan a la cita Kawanda - con sus kawanditos y sus frases de taza - ni el retrato de un mundo rural en lucha constante por sobrevivir. En resumen: más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia", explica Jota Aceytuno, productor ejecutivo en Alea.

Como novedad, la temporada 2 de Animal, estará escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo, conocidos por firmar el guion de Buscando a Coque, a partir de la creación de Víctor G. León. La serie volverá a estar producida por Alea Media. Por el momento se desconocen más detalles tales como el inicio de producción, nuevos fichajes o la fecha de estreno.

La primera temporada de Animal sigue a Antón (Zahera), un veterinario rural que ante los problemas económicos que sufre se ve obligado a aceptar el trabajo en la tienda de animales dirigida por su sobrina Uxía (Caraballo). A través del humor, la serie convierte lo absurdo en ternura y lo cotidiano en un retrato hilarante de la condición humana.

Junto a los ya mencionados Zahera (As Bestas)y Caraballo (No me gusta conducir), conforman el elenco principal de la primera temporada de Animal Carmen Ruiz (Sin cobertura), Antonio Durán 'Morris' (Fariña), Sergio Abelaira (La Fortuna), Darío Loureiro (Rapa), Adrián Viador (Vivir sin permiso), Raquel Nogueira (Los años nuevos), Fer Fraga (30 monedas) y Nuno Gallego (Olympo).