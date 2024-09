Los Anillos de Poder 2x05: La terrible visión de Mirdania, explicada

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha superado su ecuador con el estreno de su quinto episodio. A estas alturas de la ficción de Prime Video, Sauron sigue manipulando impunemente a Celebrimbor y sus discípulos bajo la apariencia de Annatar, empujándolos a completar la forja de los anillos de poder, pero en un momento dado está a punto de ser descubierto...

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras entregar al rey Durin III los siete anillos destinados a los enanos, Celebrimbor da por terminada su labor, pero Annatar le insiste en que aún deben forjar nueve anillos para los hombres. Ante la firme negativa del herrero, que sostiene que los mortales son demasiado fáciles de corromper como para confiarles tanto poder, el supuesto Señor de los Dones decide abordar él mismo la creación de las sortijas restantes.

Annatar se pone así al frente de la forja de Celebrimbor y junto con los discípulos de este, comienza a elaborar los Nueve. No obstante, pronto se hace patente que necesita de la maestría del personaje encarnado por Charles Edwards, como demuestra un incidente. Mirdania, una de las elfas de Eregion desaparece súbitamente al probarse una de las sortijas, tal y como le ocurría a Frodo cada vez que se ponía el Anillo único. Y como Frodo, Mirdania no solo desaparece de la vista, sino que ve el mundo oculto.

"Estaba en un lugar, como este, pero envuelto de neblina y oscuridad y he visto... al principio creía que era la forja, ardiendo, pero no era eso. Era alto, tenía la piel hecha de llamas, ha venido hacia mí, respirando con un hedor a muerte y le he visto los ojos, despiadados y eternos, creo que ha estado aquí, creo que ha estado aquí entre nosotros todo el tiempo", explica la turbada elfa, a la que enseguida consuela Annatar.

La visión de Mirdania, si ya de por sí parece terrible, lo es más cuando se entiende su significado. Y es que lo que realmente ha visto la herrera no es otra cosa que el verdadero aspecto de Sauron, que en el mundo oculto aparece tal cual es, sin engaños. No obstante, el villano hace creer a la elfa que la terrible figura que distinguió era Celebrimbor.

"Me duele decir que lo que has visto no quería que nadie de vosotros lo viera, hasta haberlo ayudado a sanar", se lamenta Annatar, refiriéndose al maestro herrero. "El peaje que ha tenido que pagar por la creación de los Tres y los Siete lo ha dejado mermado, vulnerable a la sombra", explica el presunto Señor de los Dones, pidiendo a Mirdania que no hable de ello con nadie.