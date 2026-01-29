AMC Western, el nuevo canal de AMC Networks, llega el 10 de febrero

AMC Western - AMC NETWORKS

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 10 de febrero, AMC Metworks lanzará AMC Western, un nuevo canal dedicado en exclusiva a este género cinematográfico, abarcando títulos que van desde los orígenes del celuloide hasta la actualidad y que se podrá disfrutar en los principales operadores.

Así, la nueva propuesta de AMC presta especial atención a los grandes artífices que dieron forma al género, tanto delante como detrás de la cámara, con directores imprescindibles como John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone y estrellas icónicas como John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre muchos otros.

https://www.youtube.com/watch?v=a2HeIWGDNcs

AMC Western recorrerá las principales etapas y subgéneros del cine de vaqueros: desde los grandes clásicos de los años 30 en adelante y las joyas de la edad de oro de Hollywood, como Cimarrón (1931), el primer wéstern que ganó el Oscar a Mejor Película, El zurdo (1958), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Paul Newman, o Caravana de mujeres (1951) de William A. Wellman, cinta reconocida por aportar un enfoque femenino y singular dentro del género.

Continuando con el recorrido cronológico que presenta AMC Western, los espectadores podrán disfrutar de el western crepuscular, el subgénero que a partir de los años 60 y 70 revisó los mitos del cine del Oeste, con títulos como Dos hombres y un destino (1969), protagonizada por Newman junto a Robert Redford y ganadora de cuatro premios Oscar, Bronco Billy (1980), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, o Pat Garrett y Billy el Niño (1973) de Sam Peckinpah, y cuya banda sonora fue compuesta por el mismísimo Bob Dylan.

El eurowestern también tendrá cabida en su progaramación con míticos títulos del llamado spaguetti western y filmes rodados en España, así como películas más recientes que ponen de manifiesto la vigencia y capacidad de reinvención del género.

AMC Western estará disponible a partir del próximo 10 de febrero en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Prime Video a través de AMC Channels.