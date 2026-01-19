Canal Decasa se convierte en AMC Living

AMC Living - AMC

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

A partir del 10 de febrero, Canal Decasa será AMC Living. El canal especializado en reformas, estilo de vida y decoración seguirá manteniendo su esencia pero en esta nueva etapa contará no solo con una imagen renovada, sino también con novedades en sus contenidos.

El sucesor de Canal de Casa, propiedad de AMC Networks, comenzará su emisión a partir del 10 de febrero con el estreno de nuevas entregas de 'Redecora con Raquel', en los que la decoradora Raquel Regueras seguirá transformando espacios reales en base a las necesidades y los sueños de sus propietarios.

Junto a la propuesta liderada por Regueras, el canal ampliará su programación con nuevos espacios como 'Hoteles para mimarte', que recorre alojamientos únicos en España centrados en el descanso y el bienestar, o 'Escapadas con Gregg Wallace', un viaje por algunas de las ciudades europeas más emblemáticas para desconectar y redescubrir el placer de viajar.

Pese al cambio de nombre, el canal también mantendrá sus contenidos y programas de referencia como 'Reforma integral', 'Minipisos asombrosos', 'Busco piso' o 'La cocina de tus sueños'.

Canal de Casa (próximamente AMC Living) está disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Amazon Prime Video a través de AMC Channels y su cambio de nombre se producirá el próximo 10 de febrero.