AMC repasa macabros hallazgos homicidas en Crímenes en la maleta

Explora casos de homicidio en los que el cadaver se halló dentro de una maleta con la nueva serie de AMC Crime - AMC CHANNELS

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo miércoles 12 de agosto a las 16:45 horas, AMC Crime estrena Crímenes en la maleta, un espacio que explora casos de homicidio destapados en Reino Unido tras el descubrimiento de los restos de las víctimas en el equipaje.

Compuesta de ocho capítulos, Crímenes en la maleta analiza los crímenes a través del análisis de psicólogos especializados en perfiles delictivos. El objetivo es explicar a los espectadores los rasgos más perturbadores de estos delincuentes y las motivaciones sociopáticas que les impulsan a cometer los delitos, también brindando información acerca de cómo piensan y hasta dónde son capaces de llegar.

La producción se adentra en los rincones más oscuros del asesinato, abordando casos con un aspecto común: una maleta. Un torso calcinado en Peak District, los restos mortales de una joven desaparecida en Swansea, o un cadáver en el canal de Birmingham. Todas estas víctimas fueron, despues de ser asesinadas, reducidas a las dimensiones de una maleta.

UN CATÁLOGO VARIADO

AMC Crime suma esta serie a un catálogo repleto de espacios que repasan algunos de los casos más mediáticos de las útimas décadas, como La caza de Ted Bundy, estrenado el 20 de junio. En el documental el hombre que persiguió al asesino estudia su caso, que acabó con la vida de más de 30 mujeres a finales de los 70.

El canal de AMC también ofrece una docuserie sobre el juicio por pederastia de Michael Jackson. El pueblo contra Michael Jackson, estrenada el 25 de junio, que analiza el proceso judicial que atravesó el cantante en 2005.