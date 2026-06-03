Amazon cancela la nueva serie de Stargate y los fans estallan: "Es una visión increíblemente miope” - SCI-FI CHANNEL

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Hace menos de un año, en noviembre de 2025, Amazon daba luz verde a una nueva serie de Stargate a cargo de Martin Gero, un viejo conocido de la franquicia que ya había trabajado en Stargate SG-1 y Stargate Atlantis. No obstante, parece que el proyecto no seguirá adelante.

Según ha dado a conocer Variety, Amazon ha cancelado la serie. De acuerdo a una fuente con conocimiento de la situación, sus ejecutivos temían que la visión de Gero solo fuese atractiva para fans de la franquicia y no atrajese nueva audiencia, una preocupación a la que no ha dado mucho crédito Joseph Mallozzi, para quien la ficción sí iba a conseguir reunir a nuevos y viejos espectadores.

El showrunner de Stargate SG-1 y Stargate Atlantis, que también participaba en la nueva serie como productor asesor, confirmó la noticia de la cancelación en sus redes sociales y, si bien no pudo añadir mucho más a este respecto, sí que alabó los esfuerzos de Gero. "Desarrolló una nueva serie de Stargate a lo largo de dos años, logrando finalmente una serie que ofrecía un punto de entrada fresco para los nuevos espectadores, al tiempo que respetaba profundamente el canon existente", señaló en su cuenta de X, antes Twitter.

Sadly, it's true. Amazon has elected not to move forward with the new Stargate series.



There's not much I can add beyond confirming what's happened. But I will say this...



Creator Martin Gero developed a new Stargate series over two years, ultimately crafting a show that… pic.twitter.com/0D6S3QbiKa — Joseph Mallozzi 🏴‍☠️ (@BaronDestructo) June 3, 2026

"Se trataba de una serie que evitaba los escollos de muchos remakes y reinicios modernos al abrazar plenamente la esencia de sus predecesoras: acción, aventura, exploración, asombro, emoción, humor y la familia que uno escoge", continuaba el texto de Mallozzi.

UNA GRAN PÉRDIDA (Y TRAICIÓN) PARA EL FANDOM DE STARGATE

El showrunner lamentó la cancelación de la serie de Gero como una gran pérdida, muy probablemente definitiva, para los fans. "A partir de hoy, oficialmente, esa visión original ha dejado de existir. Nunca tendremos la oportunidad de presentaros ese mundo y esos personajes, ni de volver a encontraros con algunos rostros conocidos del pasado y saber cómo les va", expresó.

En los comentarios de la publicación, muchos usuarios se interesaron por la posibilidad de que la serie llegase a buen puerto en otra plataforma o gracias a financiación popular, pero Mallozzi fue categórico, atajando cualquier esperanza. "No. Amazon posee los derechos", expuso una y otra vez.

No — Joseph Mallozzi 🏴‍☠️ (@BaronDestructo) June 3, 2026

No. Amazon owns the rights. — Joseph Mallozzi 🏴‍☠️ (@BaronDestructo) June 3, 2026

Aunque la visión creativa de Gero no vaya a materializarse, Amazon aún puede explorar nuevas formas de dar continuidad a la franquicia, si bien hay quien, dolido por la reciente cancelación, está poco dispuesto a fiarse de la vía que pueda escoger, sobre todo si esta se basa en atraer nuevas audiencias.

"Cancelaron una serie de Stargate porque estaba hecha para los fans de Stargate", se quejó un usuario, mientras otro opinaba que Amazon había cometido un grave error. "Estos ejecutivos no se dan cuenta de que hay que partir de tu público principal para crecer. Alejar a los fans de toda la vida es una visión increíblemente miope", observó.

Amazon just did to Stargate fans what Disney did to Star Wars fans. They want to toss the existing lore out to draw in "new fans"



These execs don't realize you build outward from your core audience. Alienating the long time fans is incredibly short sided. What a huge mistake... pic.twitter.com/K6lpc1HSnt — NJ Grandpa (@NGrandpa69) June 3, 2026

Por su lado, una cuenta prometió que, si la productora "recupera Stargate con algún director cutre que se adapte al 'público moderno'" y arruinaba la serie, crearía un "canal de YouTube o un podcast con el único propósito de dejar en evidencia, con todo lujo de detalles, lo absolutamente horrible que es".