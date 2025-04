Las estrellas de The White Lotus dictan sentencia sobre el final de la temporada 3: "Lloré mucho. Es surrealista"

WESTLAKE VILLAGE, 20 Abr. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

El impactante final de la tercera temporada de The White Lotus todavía está dando mucho que hablar. Los dramáticos acontecimientos del último episodio no dejaron indiferente a nadie, y mucho menos a los propios protagonistas de la exitosa serie de Max.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante varios días cargados de acción y emoción, el Four Seasons Hotel de Westlake Village (California) se transformó recientemente en un auténtico resort de The White Lotus, en una celebración por todo lo alto del final de la esperada tercera temporada de la serie creada por Mike White. Bajo el título The White Lotus at the Four Seasons, Presented by American Express, la experiencia ofreció a los asistentes una inmersión total en el universo de la serie, con actividades, gastronomía y bienestar inspirados en las tres temporadas: Hawái, Italia y, la más reciente, Tailandia.

CulturaOcio.com estuvo entre los invitados al evento y allí nos encontramos con un paraíso de experiencias sensoriales: clases de cocina tailandesa, meditación, yoga, tratamientos de spa y una propuesta culinaria que abarcaba desde sabores hawaianos hasta platos tailandeses.

El momento culminante del evento tuvo lugar el domingo 6 de abril, cuando varios miembros del reparto de la serie se reunieron para ver juntos el último episodio de la tercera temporada y compartir sus impresiones con los asistentes en un emotivo panel. La proyección fue intensa. El episodio trajo consigo múltiples giros impactantes y momentos trágicos, como las muertes de Chelsea (Aimee Lou Wood), Rick (Walton Goggins) y Jim Hollinger (Scott Glenn).

Al finalizar, el ambiente entre los actores era de profunda emoción. "Estábamos todos llorando, nos abrazamos durante mucho tiempo", confesó el actor Jason Isaacs. Aimee Lou Wood, visiblemente afectada, explicó que el rodaje de la muerte de Chelsea fue especialmente duro: "Durante dos semanas antes de rodar me sentía rarísima... Y luego fue el día más caluroso de todos. Walton (Goggins) tuvo que llevarme en brazos muchas veces. Fue muy extraño, porque todo lo que se ve en pantalla fue exactamente lo que sentimos rodando. Ese episodio me hizo llorar como nunca", manifestó.

UN AUTÉNTICO SHOCK

Patrick Schwarzenegger, por su parte, admitió que solo había leído sus propias escenas, por lo que ver el episodio final fue un auténtico shock: "Empecé a preocuparme con los primeros guiones, pensando si mi personaje iba a ser ese típico capullo superficial. Pero llegué al episodio 5 y pensé, 'Vaya', y luego el 6, y fue como, '¿En qué me he metido?'".

Aun así, el intérprete se mostró satisfecho con el desarrollo final de su personaje: "En el momento en el que ve a [Chelsea] alejarse con Walton, se da cuenta de lo que desea y de cómo podría cambiar. Es una experiencia surrealista pasar tanto tiempo con estos compañeros y luego ver cómo alguien muere, cómo termina todo".

Sarah Catherine Hook habló de la evolución de su personaje, Piper Ratliff, quien finalmente decide no unirse a un monasterio tailandés como había planeado: "Absolutamente, me sorprendió. Ella es tan sincera, y luego piensas: 'Ah, es que es igual que su madre. Dios, es solo una niña rica'. Creo que hizo el camino inverso a todos los demás", expresó.

Leslie Bibb se refirió a la inesperada acogida de la trama del trío de amigas que interpreta junto a Michelle Monaghan y Carrie Coon: "Cuando leímos el guion, pensamos que la historia era un poco aburrida. Pero luego empezamos a recibir comentarios de que era la favorita de mucha gente. Nunca imaginamos que conectaría así con el público".

Tayme Thapthimthong, quien interpreta al guarda de seguridad Gaitok, relató cómo se sintió al rodar la escena en la que su personaje dispara a Rick: "Al principio no quería dispararle por la espalda. Quería un duelo más directo. Pero hablamos con Mike White y me dijo: 'Confía en mí, estará justificado'. Y realmente lo estuvo".

La tercera temporada de The White Lotus ha vuelto a mezclar sátira, tragedia y crítica social, ofreciendo una experiencia tan perturbadora como inolvidable. El evento en Westlake Village fue una celebración del final, pero también dejó claro que esta serie sigue dejando huella, tanto en sus personajes como en quienes la viven, dentro y fuera de la pantalla.